        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi başladı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Basına kapalı ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı

        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:46
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Ankara'da Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı karşılamak için konutun önüne çıktığında kurmaylarıyla bir süre sohbet etti.

        Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşıp basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme, saat 18.30'da başladı.

        Basına kapalı ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü.

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

        ÖMER ÇELİK: DÜZENLİ GÖRÜŞÜYORLAR

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Siz salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

