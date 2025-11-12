Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi? İşte yanıtı

Dün pek çok haber sitesinde BDDK'nın kredi kartı işlemlerine yönelik mağduriyetleri önlemek için bankalara yeni talimat gönderdiği ve kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemlerine saat kısıtlaması getirildiği belirtilmişti.

Buna göre 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit avans işlemleri çipli kimlik kartı üzerinden fiziksel onay gerektirecek, NFC özelliği bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar, belirtilen saat aralığında nakit avans çekemeyecekti.

HABERLERE YÖNELİK AÇIKLAMA

Ankara'da Habertürk'e konuşan konuya yakın kaynaklar, nakit çekiminde yasaklama veya kısıtlamanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Kaynakların aktardığına göre BDDK tarafından bankalara geçen sene talimat gönderildi. Dolandırıcılık olayları çoğunlukla gece olduğundan konuya ilişkin bankalarda talimat gönderildi. Buna göre müşteriyi korumak adına gece saatlerinde kredi işlemi yapıldığında bankalar çifte doğrulama yapmak zorunda olacak. Ancak kimlikle doğrulama şartı diye bir kısıtlama söz konusu değil.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.