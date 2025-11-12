Habertürk
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık - Teknoloji Haberleri

        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık

        Turkcell ve Google Cloud Türkiye'de Google Cloud Bölgesi kurmak için iş birliği anlaşması gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesi, 3 veya daha fazla alandan (zone) oluşacak. Google Cloud CEO'su Thomas Kurian anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu ortaklık, Türkiye ekonomisinin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır" dedi

        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 12.11.2025 - 10:24
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell, Google Cloud ile stratejik bir iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu. Google Cloud, Turkcell ile birlikte Türkiye’de yeni bir bulut bölgesi kurmayı planlıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu adım, Türkiye’de dünya standartlarında dijital altyapının kurulmasını sağlayarak, şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve yapay zekâ odaklı yeniliklerin önünü açacak.

        Yeni bulut bölgesi ile birlikte Google Cloud’un yüksek performanslı ve düşük gecikmeli hizmetleri Türkiye’de sunulacak. Veri analitiği, siber güvenlik ve dijital iş çözümleri gibi alanlarda gelişmiş Google servisleri erişilebilir hale gelecek. Böylece her büyüklükte şirket, startup ve kurum daha verimli bir şekilde inovasyon, ölçeklendirme ve iş yapma imkânına kavuşacak.

        Turkcell, Google Cloud Bölgesi kurulumunda iş birliği yapmanın yanı sıra, bu bölgede sunulacak olan servislerin pazarlama ve satışından sorumlu olacak. Turkcell bu stratejik iş birliğiyle birlikte, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırma ve ülkemizi bölgesel dijital inovasyon merkezi haline getirme vizyonunu güçlendirdiğini bildirdi.

        "DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNU HIZLANDIRACAK"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

        Google Cloud ve Turkcell arasındaki bu iş birliği, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracak. Bu anlaşma aynı zamanda lider global teknoloji markalarının, ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor. Bu imza, gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojilerini dijital ekosistemimize entegre ederek hem kamu hem özel sektörde verimliliği artırarak inovasyonu teşvik edecek. Ayrıca bu iş birliği, dijital egemenliğimizi güçlendirme ve Türkiye’yi teknoloji, bağlantı ve sürdürülebilir büyümenin bölgesel merkezi haline getirme vizyonumuzu destekliyor.

        Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Google Cloud ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Turkcell’in Türkiye’nin dijital dönüşümündeki liderliğini güçlü şekilde ortaya koyuyor. Bu stratejik ortaklık sadece bir teknoloji yatırımı değil; Türkiye’nin dijital geleceği adına atılmış tarihi bir imza. Türkiye’nin ve Turkcell’in teknoloji vizyonunu, Google Cloud’un küresel teknolojileriyle buluşturarak yapay zekâ odaklı inovasyonların önünü açıyoruz. Bu bölgeyle müşterilerimiz Google Cloud teknolojilerine sorunsuz şekilde erişecek. Bu ortaklık kapsamında veri merkezleri ve bulut teknolojilerine Turkcell olarak 1 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz.”

        Google Cloud CEO’su Thomas Kurian ise şöyle konuştu: “Bu ortaklık, Türkiye ekonomisinin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Türkiye’de artan bulut ve yapay zekâ talebini karşılamayı amaçlıyoruz. İş birliğimiz, Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandırarak yeni nesil şirketlerin doğmasına ve büyümesine katkı sağlayacak.”

        YILLIK ORTALAMA YÜZDE 20 BÜYÜME BEKLENİYOR

        Global araştırma şirketi IDC’nin projeksiyonuna göre, Türkiye bulut pazarının büyüklüğünün 2024’te 1,7 milyar dolardan 2029’da 4,2 milyar dolara ulaşarak, yıllık bileşik yüzde 20 büyüme oranına sahip olması bekleniyor. Türkiye’de bir hiper ölçekli bulut bölgesinin kurulması, bu büyümenin önemli bir itici gücü olacak. Türkiye’nin küresel dijital ekonomideki konumunu güçlendirecek. Bu adım aynı zamanda yerel dijital ekosistemin gelişimini hızlandırarak teknoloji sağlayıcıları, girişimler ve işletmeler için yeni inovasyon fırsatları sunacak.

