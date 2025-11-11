Ülkelerden taziye mesajları

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı gönderdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İTALYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. ABD'DEN TAZİYE ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya paylaşımı ile taziyede bulunurken, yaşanan kazadan ötürü üzüntülerini dile getirdi. Büyükelçi Thomas Barrack: Bugün meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri uçağının trajik kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, müttefikimiz… https://t.co/zC2BrA7xpB — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) November 11, 2025 JAPONYA'DAN DAYANIŞMA MESAJI Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, yaptığı açıklamada, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düştüğü haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Japonya yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir." Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düştüğü haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Japonya yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir.

Japonya Büyükelçisi

TAMURA Masami pic.twitter.com/IqtE0togfs — Japonya Büyükelçiliği ‖ 在トルコ日本国大使館 (@JaponyaBE) November 11, 2025 RUSYA'DAN BAŞSAĞLIĞI Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği yayımladığı taziye mesajında "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi. pic.twitter.com/e0d1023QlY — RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) November 11, 2025 TOKAYEV'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti. ESTONYA VE LİTVANYA'DAN TAZİYE Estonya ve Litvanya, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Estonya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Estonya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağının ardından Türkiye'ye en içten taziyelerini iletiyor." sözlerine yer verdi. Hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Estonya, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da aynı platformdaki paylaşımında, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı. Litvanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz." sözlerine yer verdi.

ÜRDÜN: BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUZ Ürdün, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi. Ürdün'ün bu acı olay karşısında kardeş Türkiye hükümeti ve halkıyla tam bir duruş ve dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu. NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'DEN TAZİYE NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi. Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "(Hayatını kaybeden askerlerin) hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Dragone'den destek mesajı NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone de X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesinin ardından İttifakın Türkiye'nin yanında olduğu mesajını paylaştı. Dragone, "(Olay hakkında) daha fazla bilgi beklerken, düşüncelerimiz ve dualarımız mürettebatın aileleri, meslektaşları ve olay yerindeki cesur kurtarma ekipleriyle birlikte." ifadesini kullandı.