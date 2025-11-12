Fenerbahçe'de Marco Asensio fark yarattı!
İspanyol yıldız Marco Asensio, Fenerbahçe'de kısa sürede fark yarattı. Son 4 lig maçında skor katkısı yapan tecrübeli futbolcu, hem sahadaki etkili oyunu hem de liderliğiyle teknik direktör Tedesco'nun güvendiği isimlerden biri haline geldi.
Fenerbahçe'de Marco Asensio başarılı performansıyla göz dolduruyor. 1 Eylül'de imza atan ve sezon öncesi kampında yer almayan İspanyol futbolcu, takıma hızlı uyum sağladı.
TAKIMDAKİ BOŞLUĞU DOLDURDU
Yıldız oyuncu, beklentilerin altında kalan Sebastian Szymanski'nin yerini fazlasıyla doldurdu. İlk 11'in değişmez isimlerinden olan Asensio, Süper Lig’de şans bulduğu son 4 maçta da skora katkı sağlayarak dikkat çekti.
SÜPER LİG'DEKİ SON 4 MAÇINDA TABELA YAPTI
Son 4 haftadaki Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor karşısında ağları havalandıran yıldız oyuncu, Gaziantep FK maçında da asist katkısı sağladı.
TEDESCO'NUN SAHA İÇİ LİDERİ OLDU
Saha içindeki performansının dışında liderliğiyle de dikkat çeken Asensio, teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasında girdi.
SEZON KARNESİ
Fenerbahçe formasıyla toplamda 12 maçta 823 dakika süre bulan Asensio 4 gol, 1 asistlik performas sergiledi.
