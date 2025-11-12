Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Marco Asensio fark yarattı! - Fenerbahçe haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Marco Asensio fark yarattı!

        İspanyol yıldız Marco Asensio, Fenerbahçe'de kısa sürede fark yarattı. Son 4 lig maçında skor katkısı yapan tecrübeli futbolcu, hem sahadaki etkili oyunu hem de liderliğiyle teknik direktör Tedesco'nun güvendiği isimlerden biri haline geldi.

        Giriş: 12.11.2025 - 10:37 Güncelleme: 12.11.2025 - 10:37
        • 1

          Fenerbahçe'de Marco Asensio başarılı performansıyla göz dolduruyor. 1 Eylül'de imza atan ve sezon öncesi kampında yer almayan İspanyol futbolcu, takıma hızlı uyum sağladı.

        • 2

          TAKIMDAKİ BOŞLUĞU DOLDURDU

          Yıldız oyuncu, beklentilerin altında kalan Sebastian Szymanski'nin yerini fazlasıyla doldurdu. İlk 11'in değişmez isimlerinden olan Asensio, Süper Lig’de şans bulduğu son 4 maçta da skora katkı sağlayarak dikkat çekti.

        • 3

          SÜPER LİG'DEKİ SON 4 MAÇINDA TABELA YAPTI

          Son 4 haftadaki Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor karşısında ağları havalandıran yıldız oyuncu, Gaziantep FK maçında da asist katkısı sağladı.

        • 4

          TEDESCO'NUN SAHA İÇİ LİDERİ OLDU

          Saha içindeki performansının dışında liderliğiyle de dikkat çeken Asensio, teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasında girdi.

        • 5

          SEZON KARNESİ

          Fenerbahçe formasıyla toplamda 12 maçta 823 dakika süre bulan Asensio 4 gol, 1 asistlik performas sergiledi.

        • 6
