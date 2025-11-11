Hyundai'nin yeni modeli İzmit'ten 40 ülkeye ihraç edilecek

Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin en büyük SUV modeli Ioniq 9 Türkiye'de satışa sunuldu.

E-GMP platformunu kullanan yüzde yüz elektrikli model, büyük boyutları ve farklı teknolojileri ile dikkat çekiyor.

Ioniq 9'un Türkiye lansmanı geçtiğimiz günlerde denizcilik turizminin önemli merkezlerinden biri olan Göcek'te yapıldı.

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, etkinlikte hem Ioniq 9 hem de markanın geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ioniq 9 ile birlikte Koreli markanın globalde satılan tüm modellerinin Türkiye’ye geldiğini kaydeden Berkel, "Bu yıl 60 bin adet araç satmayı hedefliyoruz. 2030'da ise bu rakamı 100 bin adede taşımak istiyoruz. Türkiye’de geçen yıl 4 bin 945 adet elektrikli araç satmıştık, bu yıl hedefimiz 10 bin adet elektrikli otomobil satmak" dedi.

Türkiye otomotiv pazarının yüksek potansiyeline de işaret eden Berkel, "Türkiye’de her 1000 kişiden 200 kişiye araç düşüyor, Avrupa'da ise bu oran 500 kişi seviyesinde. Yani bizim potansiyelimiz çok daha fazla. Türkiye'de artık pazarın gerçeğinin ayda 100 bin adet satış olduğu görülüyor. Faizler inerse pazarın daha da büyüyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olmuştu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 10 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 oranında artarak 116 bin 149 adede yükseldi ve tüm zamanların en yüksek Ekim ayı olarak tarihe geçti. İZMİT'TE ÜRETİLECEK YENİ MODEL 40 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK Berkel, elektrikli araç pazarındaki büyüme hızına da değinerek, 2030’a kadar elektrikli araç pazarının toplam satışların yüzde 30’unu oluşturabileceğine dikkat çekti. Togg'dan sonra Türkiye'de yüzde yüz elektrikli bir otomobil üretecek ikinci şirket olmaya hazırlanan Hyundai, yeni otomobilinin üretimine Ağustos 2026'da İzmit'te başlamayı hedefliyor. Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu REKLAM Bu otomobilin adının 'Ioniq 3' olacağını vurgulayan Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, "Yeni modelimiz Türkiye’den 40’dan fazla ülkeye gönderilecek. i10 modelimizin üretimi Kasım ayında sona erecek. Ioniq 3’ün üretim kapasitesi ise 2027 yılında tam olarak netleşecek" bilgilerini paylaştı.

İKİ FARKLI VERSİYON İLE GELDİ Murat Berkel'in açıklamalarının ardından gelelim Ioniq 9'un detaylarına. Progressive ve Calligraphy olarak iki farklı versiyon ile tercih edilebilecek markanın en büyük elektrikli SUV modeli, versiyona bağlı olarak 7 koltuklu ya da 6 koltuklu düzende tercih edilebiliyor. Calligraphy paketinde bulunan kaydırılabilir konsolu, kabin içi erişimi yeniden kolaylaştırıyor. Konsol, 190 mm ileri-geri hareket edebiliyor ve hem ön hem arka taraftan açılan kol dayama alanlarıyla kolay erişim sunuyor. Bagaj hacmi, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 908 litre kapasiteye ulaşıyor, tüm koltuklar açıkken 338 litre, ön bagajda ise Progressive donanımda 88 litre, Calligraphy donanımında ise 52 litre ek saklama alanı sunuluyor. Yeni nesil güç elektroniği sistemi, iki aşamalı invertör yapısı ve optimize edilmiş dişli oranlarıyla hem verimlilik hem de arazi kabiliyeti sağladığı belirtilen modelin tabanında NMC lityum iyon batarya bulunuyor. .png REKLAM TEK ŞARJ İLE 620 KM'YE KADAR MENZİL Bu batarya 110.3 kWh kapasiteye sahip. Progressive versiyonu, 160 kW arka motoruyla 620 km birleşik menzil sunuyor. Calligraphy versiyonunda ise çift motor kombine olarak 226,1 kW güç sağlayıp, 600 km birleşik menzil sunuluyor. Yapılan açıklamaya göre, Ioniq 9, 350 kW ultra hızlı şarj desteğiyle yüzde 10’dan yüzde 80’e 24 dakikada şarj edilebiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonu ve 400V/800V çoklu şarj desteği yer alıyor.

Orta konsolda markanın diğer modellerinden de esintilerin yer aldığı Ioniq 9'da, 12,3 inç gösterge paneli ve 12,3 inç multimedya ekranından oluşan panoramik kavisli ekran yer alıyor. Vites kolu da artık bir Hyundai klasiği olarak direksiyon kolonuna entegre edilmiş durumda. Ioniq 9’un yürüyen aksamı, elektrikli SUV’lara özel olarak geliştirilen MacPherson çok bağlantılı süspansiyon sistemine sahip. Otomatik yükseklik ve sertlik ayarlı amortisörler ve kendini dengeleyen sönümleme sistemi, Şasi Kontrol Modülü (CDCU), dinamik tork dağıtımı ve yanal rüzgar denge kontrolü gibi özellikler araçta yer alıyor. Ioniq 9'un yıl sonuna kadar 50 adet civarında satılması bekleniyor.