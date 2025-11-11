Necip Uysal suç duyurusunda bulundu: Bahisin yanından bile geçmedim!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

Bu oyunculardan biri de Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal. 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, hayatı boyunca hiç bahis hesabı olmadığını ve bahis oynamadığını dile getirdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, bu sabah da erken saatlerde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi ve suç duyurusunda bulundu.

NECİP UYSAL: HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN ZORLU SÜREÇ

Adliye çıkışında konuşan Necip Uysal, "Burada olmak istemezdim ama bana suç attılar. Bugün şikayet için geldik. Oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp, bonusuyla 2 kuponluk bahis yapmışlar. Her şey açığa kavuşsun diye bugün de bu bahisi yapanlar için suç duyurusunda bulunmaya geldim. Gerçekten çok üzgünüm. 20 yıldır Beşiktaş'ta profesyonel futbol oynuyorum. Dünden beri uyku uyuyamıyorum, konuşamıyorum. Nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç, yapmadığım bir şey... Yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk." dedi.

"ZORBAY HOCAYLA KONUŞTUK" Aynı süreçten geçen hakem Zorbay Küçük'le iletişime geçtiğini dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Bu olaydan sonra Zorbay Hocayla (Küçük) konuştuk. Siteye girmeden T.C.'ni yazıp yenileme şifresi gönderilince başka bir telefon numarasına gidiyor. Hayatım boyunca telefonuma indirmemişim, bahisin yanından geçmemişim. Her şey netleşince ben daha detaylı konuşacağım." şeklinde sözlerini noktaladı. 📌 PFDK'ya sevk edilen Necip Uysal açıklamalarda bulundu.



🗣️ ''Hayatım boyunca bahis'in yanından geçmedim, telefonuma indirmedim hayatım boyunca. Hiçbir sitede üyeliğim de yoktur.'' pic.twitter.com/4gtiaXzRVO — HT Spor (@HTSpor) November 11, 2025