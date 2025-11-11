Habertürk
        Şanlıurfa'da 2 kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sokak ortasında 2 kardeş ve çocuklarının arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden 17 yaşındaki Erol Çelik tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 07:46 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:31
        Şanlıurfa'da kan donduran olay, önceki akşam saatlerinde Birecik ilçesinin Meydan Mahallesi’nde meydana geldi.

        İKİ KARDEŞ SOKAKTA KARŞILAŞTI

        Kırsal Bozdere Mahallesi’nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, ilçe merkezinde karşılaşınca tartışma çıktı.

        TARTIŞMAYA ÇOCUKLAR DA KARIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma, tarafların çocuklarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        KAVGADA BABALAR VE OĞULLAR YARALANDI

        Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik, Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Polis, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        17 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erol Çelik (17), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
