        4 kişilik aile yok olmuştu! Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı

        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!

        Ankara'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 28 yaşındaki Ayhan Bellikli, eşi 26 yaşındaki Özlem, kız kardeşi 10 yaşındaki Hayrunisa ve 47 yaşındaki annesi Yeliz Bellikli hayatını kaybetmiş, 3 yaşındaki oğulları Ö.B. ise ağır yaralanmıştı. 4 kişilik aile gözyaşları içinde dün toprağa verildi. Bellikli ailesinin, Eskişehir'den geziden dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 08:59 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:32
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Ankara'da kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        EŞİ, ANNESİ, KARDEŞİ VE KENDİSİ CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayhan Bellikli (28) ile eşi Yüksel Özlem Bellikli (26), kız kardeşi Hayrunisa Bellikli (10) ve annesi Yeliz Bellikli’nin (47) hayatını kaybettiği belirlendi.

        OĞULLARI AĞIR YARALI

        Bellikli’nin ağır yaralanan oğlu Ö.B. (3) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        AKSARAY'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Otopsi işlemlerin ardından dün yakınları tarafından Haymana Devlet Hastanesi morgundan alınan 4 kişinin cenazesi, Aksaray’a getirildi.

        Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namazın ardından Ayhan, Yüksel Özlem, Hayrunisa ve Yeliz Bellikli’nin cenazeleri, Aksaray Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        GEZİDEN DÖNÜYORLARDI

        Bellikli ailesinin, Eskişehir'den geziden döndüğü öğrenildi.

        #Aksaray
        #Son dakika haberler
