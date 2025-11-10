Habertürk
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! - Futbol Haberleri

        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, 'bahis oynayan futbolcular' arasında ismi geçen Eren Elmalı'nın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 21:57 Güncelleme: 10.11.2025 - 22:04
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen isimlerden A Milli Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak, aday kadrolardan çıkarıldı.

        TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

        Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı.

        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
