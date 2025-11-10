Habertürk
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen karşılaşmasının hakemi Allard Lindhout'un kararlarıyle ilgili UEFA'ya resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

        Giriş: 10.11.2025 - 18:18 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:27
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşılaşması hakemi Allard Lindhout’un kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvuru yaptığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

        Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır.

        Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

        Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

        NE OLMUŞTU?

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. Hollandalı hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ceza sahasında şortundan çekilerek yere düşürülmesine 'devam' kararı verirken, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izlemesine rağmen kararını değiştirmeyerek bir skandala imza attı.

