Bahis soruşturmasında Murat Özkaya ve 3 isim tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu başladı.

Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem (Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı) tutuklandı.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği: "Şüpheli Murat ÖZKAYA’nın futbol ilgililerinden yer alan futbolcu, hakem, kulüp başkanı, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin rüşvet veya nüfuz karşılığı futbolu yönlendirmesinin önüne geçmek amacıyla, şüpheli Murat ÖZKAYA’nın Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor futbol takımı başkanı olduğu, yöneticiliğini yapmış olduğu futbol kulübü adına müsabaka sonucunu etkileme teklifi aldığına dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, bu şüpheyi doğrulayan delillerin bulunduğu, şüphelinin daha önce de aynı kapsamda araştırma dosyasında ifadesine başvurulduğu, şüphelinin müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğuna yönelik beyan ve belgelerin bulunduğu, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu itibariyle şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu, şüphelinin eylemlerinin suç vasfı itibariyle adli kontrolün yetersiz kalacağı, şüphelinin delilleri karartma veya gizleme olasılığının olması nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi talep edilmiş, yapılan sorgusunda suçlamayı kabul etmediği görülmüştür.

TUTUKLAMA TALEBİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE TUTUKLAMALARINA,

VEYA ADLİ KONTROL ALTINA ALINMALARINA DAİR KARAR

1- Şüpheli Murat ÖZKAYA yönünden:

2- İncelenen dosya kapsamına göre; şüpheliye isnat edilen suçun niteliği, cezasının üst sınırı, şüphelinin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve mevcut delil durumu dikkate alınarak, şüpheli Murat ÖZKAYA’nın üzerine atılı bulunan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11/1-2 maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA,

Tüm delillerin toplanmış olması, dosyada yer alan belgelerin değerlendirilmesi sonucunda şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu anlaşılmakla, şüphelinin eylemine uyan 6222 sayılı Kanun’un 11/2 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 38. maddesi gereğince azmettirme suretiyle “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçundan TUTUKLANMASINA," karar verilmiştir.

REKLAM

TFF'DEN ZORBAY KÜÇÜK İÇİN KARAR!

Türkiye Futbol Federasyonu, Zorbay Küçük hakkında idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İşte tutuklama talebiyle sevk edilen tüm isimler:

Ahmet Kıvanç Kader

Umut Kaptan

Nurullah Bayram

Arif Taşkın

Ufuk Tatlıcan

Umut Eken

Baran Karaman

Batuhan Topçu

Bedirhan Efe Akdoğan

Erkan Arslan

Yasin Şen

Yakup Yapıcı

Nevzat Okat

Şenol Bektaş

Sabri Emre Tekin

Miraç Yıldırım

Murat Özkaya

Cihad Buyurgan

Mustafa Özel

💥17 hakem, 1 gazeteci, 1 kulüp başkanı olmak üzere 19 şahsın tutuklanması için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



🎙️ Bahis operasyonunda son gelişmeleri HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı aktardı! pic.twitter.com/1GlpNPiTF8 — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2025

OPERASYON SÜRECİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

FATİH SARAÇ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç'ın da aralarında bulunduğu, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen gözaltına alınmıştı.

REKLAM

Şüphelilerden Fatih Saraç ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı için hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen Umut Eken de Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan, hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada da gözaltı kararı verilen Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu belirtilmişti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

REKLAM

Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "6222 sayılı Kanun"da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Yine futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Mehmet Fatih Saraç hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen Umut Eken hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.