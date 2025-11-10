"HAKEMİN KARARINI ANLAMAK ZOR"

"Garip... Hakemin kararını anlamak zor, ama VAR'ın bariz bir pozisyona müdahale etmemesini anlamak daha da zor. Bu, UEFA, FIFA ve liglerin sezon başında açık örnekler olarak verdikleri en iyi örneklerden biri. Yumuşak ve dengeli olmak istiyorum, hakemin ve VAR'ın hatalı olduğunu söylemek istiyorum. Ama hayır, hakem yanlış karar verdiğinde VAR yardım eder... Peki neden yardım etmedi? Dün ve geçen hafta olanlara da cevap veremiyorum. Maçın bazı bölümlerinde Benfica oyuncuları daha fazla hırs ve kişilik göstermeli. Bu konuyu, daha sonra cezalandırılma riski olmadan, giremeyeceğim yollara girmeden açıklamak zor"