        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!

        Gaziantep'te, 21 yaşındaki Alper Furkan Fırat, yol kenarında arızalanan aracın sürücüsüne yardım etmek isterken plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 08:29 Güncelleme: 10.11.2025 - 10:58
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Gaziantep'te yürek yakan kaza, önceki gün akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alper Furkan Fırat (21) aracıyla seyir halindeyken, yol kenarında arızalanan bir aracı görüp sürücüye yardım etmek için durdu.

        BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI

        DHA'daki habere göre araçtan inen sürücüye bu sırada plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada Alper Furkan Fırat ağır yaralandı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fırat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Ahmet Furkan Fırat'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
