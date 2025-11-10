Habertürk
        Bahis soruşturmasında 19 kişi hakkında tutuklama talebi! - Futbol Haberleri

        Bahis soruşturmasında 19 kişi hakkında tutuklama talebi!

        Futbolda bahis soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Tutuklananlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:35
        Futbolda bahis soruşturmasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan 17'si hakem, 1'i gazeteci, 1'i de kulüp başkanı olmak üzere toplam 19 isim tutuklama talebiyle 7. ve 11. sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Tutuklanan şüpheliler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyor.

        İşte o isimler:

        7. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLENLER:

        Ahmet Kıvanç Kader

        Umut Kaptan

        Nurullah Bayram

        Arif Taşkın

        Ufuk Tatlıcan

        Umut Eken

        Baran Karaman

        Batuhan Topçu

        Bedirhan Efe Akdoğan

        11. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLENLER:

        Erkan Arslan

        Yasin Şen

        Yakup Yapıcı

        Nevzat Okat

        Şenol Bektaş

        Sabri Emre Tekin

        Miraç Yıldırım

        Murat Özkaya

        Cihad Buyurgan

        Mustafa Özel

