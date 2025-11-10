Bahis soruşturmasında 19 kişi hakkında tutuklama talebi!
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Tutuklananlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da yer alıyor.
Futbolda bahis soruşturmasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan 17'si hakem, 1'i gazeteci, 1'i de kulüp başkanı olmak üzere toplam 19 isim tutuklama talebiyle 7. ve 11. sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tutuklanan şüpheliler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyor.
İşte o isimler:
7. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLENLER:
Ahmet Kıvanç Kader
Umut Kaptan
Nurullah Bayram
Arif Taşkın
Ufuk Tatlıcan
Umut Eken
Baran Karaman
Batuhan Topçu
Bedirhan Efe Akdoğan
11. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLENLER:
Erkan Arslan
Yasin Şen
Yakup Yapıcı
Nevzat Okat
Şenol Bektaş
Sabri Emre Tekin
Miraç Yıldırım
Murat Özkaya
Cihad Buyurgan
Mustafa Özel