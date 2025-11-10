Bahis soruşturmasında 19 kişi hakkında tutuklama talebi!

Futbolda bahis soruşturmasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan 17'si hakem, 1'i gazeteci, 1'i de kulüp başkanı olmak üzere toplam 19 isim tutuklama talebiyle 7. ve 11. sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanan şüpheliler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyor.

İşte o isimler:

7. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLENLER:

Ahmet Kıvanç Kader

Umut Kaptan

Nurullah Bayram

Arif Taşkın

Ufuk Tatlıcan

Umut Eken

Baran Karaman

Batuhan Topçu

Bedirhan Efe Akdoğan

11. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLENLER:

Erkan Arslan

Yasin Şen

Yakup Yapıcı

Nevzat Okat

Şenol Bektaş

Sabri Emre Tekin

Miraç Yıldırım

Murat Özkaya

Cihad Buyurgan

Mustafa Özel