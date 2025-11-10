AKOM'dan yapılan açıklamada; İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağı bildirildi.

CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yağışların, cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesinin beklendiği belirtildi.

BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor. İşte bu hafta içi İstanbul'da beklenen hava durumu ve sıcaklıklar:

YARIN: 19, Kuvvetli sağanak yağışlı

ÇARŞAMBA: 17, Sağanak yağışlı

PERŞEMBE: 18, Hafif yağışlı

CUMA: 17, Hafif yağışlı

CUMARTESİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu

PAZAR: 19, Parçalı ve çok bulutlu

