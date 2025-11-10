AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan bildirimde, önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da aralıklı yerel sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. İşte yarından pazar gününe mega kentte hava durumu...
AKOM'dan yapılan açıklamada; İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağı bildirildi.
CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Yağışların, cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesinin beklendiği belirtildi.
BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
Yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor. İşte bu hafta içi İstanbul'da beklenen hava durumu ve sıcaklıklar:
YARIN: 19, Kuvvetli sağanak yağışlı
ÇARŞAMBA: 17, Sağanak yağışlı
PERŞEMBE: 18, Hafif yağışlı
CUMA: 17, Hafif yağışlı
CUMARTESİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu
PAZAR: 19, Parçalı ve çok bulutlu