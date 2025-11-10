Güne nerede nasıl başlanıyor? Dünyanın sabah ritüelleri: Güne başlamanın kültürel yorumları!

İSKANDİNAV ÜLKELERİ: TEMİZ HAVA VE “LAGOM” DENGESİ



Danimarka, Norveç ve İsveç gibi ülkelerde sabah, doğayla temas ederek başlar. Soğuk, kar ya da yağmur fark etmez; kısa bir yürüyüş yapmak, zihni tazelemenin yolu sayılır. Kahvaltı ise sade ve dengelidir: tam tahıllı ekmek, peynir, taze meyve... Fazla değil, az da değil: lagom, yani “tam kararında.” Bu denge anlayışı, sadece sofralara değil, yaşamın her alanına sinmiştir.