Fenerbahçe ligin namağlup tek takımı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Sarı-lacivertliler, 12 hafta sonunda ligin bu sezonki tek namağlup takımı olarak milli araya girdi.
Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini Asensio, Nene (2) ve Keremin golleriyle 4-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
NAMAĞLUP TEK TAKIM
Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.
Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.
KEREM, F.BAHÇE FORMASIYLA LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem, ligde ise tamamı ilk 11'de 7 mücadelede gol bulamamıştı.
Kerem, 63. dakikada takımının 4. golünü kaydederken, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.
FRED PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, Kayserispor karşısında performansıyla alkış aldı.
Düşen performansı nedeniyle sarı-lacivertli formayla 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev alan Fred, etkili bir oyun ortaya koyarken 2 de gol pası verdi.
SARAN VE TEDESCO'YA TRİBÜNLERDEN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek verdi.
Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde önce başkan Saran lehine, ardından da İtalyan çalıştırıcı lehine tezahüratta bulundu.
LİGDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı.
Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3'er puan elde etti.
Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
