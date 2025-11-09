Habertürk
        Fenerbahçe ligin namağlup tek takımı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ligin namağlup tek takımı!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Sarı-lacivertliler, 12 hafta sonunda ligin bu sezonki tek namağlup takımı olarak milli araya girdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 22:56 Güncelleme: 09.11.2025 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini Asensio, Nene (2) ve Keremin golleriyle 4-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

        • 2

          NAMAĞLUP TEK TAKIM

          Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.

        • 3

          Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.

        • 4

          KEREM, F.BAHÇE FORMASIYLA LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

          Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.

        • 5

          UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem, ligde ise tamamı ilk 11'de 7 mücadelede gol bulamamıştı.

        • 6

          Kerem, 63. dakikada takımının 4. golünü kaydederken, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.

        • 7

          FRED PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

          Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, Kayserispor karşısında performansıyla alkış aldı.

        • 8

          Düşen performansı nedeniyle sarı-lacivertli formayla 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev alan Fred, etkili bir oyun ortaya koyarken 2 de gol pası verdi.

        • 9

          SARAN VE TEDESCO'YA TRİBÜNLERDEN DESTEK

          Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek verdi.

        • 10

          Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde önce başkan Saran lehine, ardından da İtalyan çalıştırıcı lehine tezahüratta bulundu.

        • 11

          LİGDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

          Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı.

          Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3'er puan elde etti.

        • 12

          Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

