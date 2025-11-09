Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Lider Galatasaray'ın Süper Lig'deki 19 maçlık yenilmezlik serisi Kocaeli'de son buldu... Kocaelispor, 12. haftada konuk ettiği güçlü rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-siyahlı ekibe üç puanı getiren golü 45. dakikada Agyei kaydetti.

Galatasaray'ın 83. dakikada Osimhen ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ligde bu sezon ilk kez kaybeden Galatasaray 29 puanda kalırken, son 5 maçta 4. galibiyetini alan Kocaelispor ise puanını 14'e çıkarıp tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

LİGDE 19 MAÇ SONRA KAYBETTİ Galatasaray, Kocaelispor mücadelesine kadar Süper Lig'de çıktığı son 19 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılıların dev serisi, Kocaelispor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle sona erdi. Ligde bundan önceki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

DEPLASMANDAKİ 9 MAÇLIK SERİ BİTTİ! Kocaelispor maçına kadar Süper Lig'de deplasmanda üst üste 9 galibiyet alan Galatasaray'ın bu serisi de sona erdi... Sarı-kırmızılılar, aldığı mağlubiyetle 9 maç sonra bir deplasman mücadelesinden eli boş döndü. Bundan önce dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statta çıktığı 9 müsabakayı da kazanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti. 14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 21. dakikada ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti. 39. dakikada ceza sahası içindeki Osimhen'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Jovanovic kornere çeldi. 45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 49. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sallai'nin savunmanın arkasına uzun pasında Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi. 66. dakikada sarı-kırmızılı ekip yine gole yaklaştı. Sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, savunma topu kale çizgisine yakın bir noktadan uzaklaştırdı. 80. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında hareketlenen Can Keleş, yarı sahayı topla geçti. Agyei ile birlikte hücum eden Tayfur, pas vermek yerine şut çekti. Meşin yuvarlak, Sanchez'e çarparak kornere gitti. 83. dakikada sağ taraftan Sallai'nin ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz, topu kafayla altıpas önüne indirdi. Osimhen, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz, Keita (Dk. 72 Show), Tarkan Serbest, Agyei (Dk. 90 Syrota), Linetty (Dk. 90+7 Churlinov), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 72 Can Keleş) Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo (Dk. 46 Sallai), Sanchez (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 64 Eren Elmalı), Sane, Torreira (Dk. 64 Sara), Barış Alper Yılmaz, Lemina, Icardi, Osimhen Gol: Dk. 45 Agyei (Kocaelispor) Sarı kartlar: Dk. 28 Osimhen (Galatasaray), Dk. 38 Dijksteel, Dk. 47 Smolcic (Kocaelispor)