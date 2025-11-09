Habertürk
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!

        Sakarya'da kullandığı patpatla 2 yaşındaki Eslem Ayaz'ın ölümüne yol açan 12 yaşındaki çocuğun babası hakkında tutuklama kararı çıktı. Olayda aracı kullanan çocuk ayrıca devlet korumasına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 14:34 Güncelleme: 09.11.2025 - 14:34
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kullandığı patpatın çarptığı kardeşlerden Eslem Ayaz’ın (2) ölümüne neden olan, ablası N.A.’yı (6) ağır yaralayan A.T. (12) devlet korumasına alındı.

        DHA'nın haberine göre patpatın sahibi olan A.T.’nin babası Ş.T. ise tutuklandı.

        Fotoğraf: İHA

        Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Dedeler Mahallesi’nde meydana geldi. A.T.'nin kullandığı, babasına ait patpat olarak bilinen tarım aracı, oyun oynayan Eslem Ayaz ile ablası N.A.'ya çarptı. Savrulan 2 kardeş, ağır yaralandı.

        İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eslem, kurtarılamadı. Abla N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Eslem Ayaz'ın cenazesi, Akyazı ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi Camisi'ne dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Kullandığı patpat ile 2 kardeşten birinin ölümüne neden olan A.T. ve babası Ş.T. olayın ardından gözaltına alındı. Çocuk, devlet korumasına alınırken, babası Ş.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

