        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        25
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!

        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisiyle birlikte ligde üst üste 3. kez kazanan sarı-lacivertliler, bu maçtan da galip ayrılarak milli araya kayıpsız girmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 09.11.2025 - 10:19
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

          Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alacak.

          Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

          Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.

        • 2

          İSMAİL YÜKSEK CEZALI

          Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

          Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.

        • 3

          2 İSİM KART CEZA SINIRINDA

          Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

          Bu iki oyuncu, oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.

        • 4

          KEREM 11' DÖNÜYOR

          Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, hafta içinde oynanan Viktoria Plzen müsabakası sebebiyle kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor.

          Cezalı olan İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'i sahaya sürmeyi planlayan İtalyan teknik adam, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da 11'de oynatmayı düşünüyor.

        • 5

          İşte Domenico Tedesco'nun Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i:

          Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, Fred, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

        Yazı Boyutu
