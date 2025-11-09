Habertürk
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!

        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!

        Nevşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda 15 yaşındaki Osman Nuri Ö.'nün kullandığı araç ağaca çarpıp ikiye bölündü. Kazada Osman Nuri Ö. ile aynı yaştaki Vahdi Ş. hayatını kaybetti. Bir çocuk da ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.11.2025 - 11:22
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Nevşehir'de ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Osman Nuri Ö. (15) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki Osman Nuri Ö. ile Vahdi Ş. (15) hayatını kaybetti, F.K.E. (15) ağır yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilen aracın parçalanması yer alıyor.

        #Son dakika haberler
