Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 8 zanlı daha gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

DHA'da yer alan habere göre yangında hayatını kaybeden 6 kişi de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Şengül Yılmaz (59), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan (31) ve Hanım Gülek (52) hayatını kaybetti. Yaralanan, 1’i ağır, 7 kişi ise sağlık personelin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi işlemleri için morga götürüldü.

İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI, OĞLU ARANIYOR Olayın ardından polis ekipleri, iş yerinin sahibi K.O.'yu Yalova'da gözaltına aldı. K.O.'nun yanı sıra 2 vardiya amirinin de gözaltınla alındığı öğrenildi. K.O.'nun oğlu İ.O.'nun yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu. TOPRAĞA VERİLDİLER Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Dilovası ilçesindeki farklı camilere getirildi. Esma Gikan'ın cenazesi Vahdet Cami'sinde, Şengül Yılmaz'ın cenazesi Gül Cami'sinde, Hanım Gülek'in cenazesi Mimar Sinan Mahallesi Eyüp Sultan Cami'sinde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Tuba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun cenazeleri ise Kayapınar Mahallesi'nde bulunan Selahattin Eyyübi Camisi'nde kılınan namaz sonrası Kayapınar Mezarlığı'nda defnedildi. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şengül Yılmaz'ın cenazesine katıldı.

NE OLMUŞTU? Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Parfüm deposunda yangın: 6 ölü! Haberi Görüntüle