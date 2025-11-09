Galatasaray, VAR'a takıldı: Osimhen'in golü iptal edildi!
Galatasaray'ın deplasmanda Kocaelispor'a konuk olduğu maçın 83. dakikasında Osimhen'in attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılıların golü iptal edildi.
Mücadelenin 83. dakikasında Victor Osimhen'in attığı golle Galatasaray durumu 1-1 yaptı. Uzun süren bekleyişin ardından hakem orta noktayı göstermedi. Gol öncesi Sara'nın pozisyonu için inceleme geldi. VAR hakemi Ali Şansalan, orta hakem Çağdaş Altay'ı pozisyonu izlemek için çağırdı.
İnceleme sonrası Galatasaray'ın golü Sara'nın ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle iptal edildi.