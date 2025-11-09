Habertürk
        Fenerbahçe: 4 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe: 4 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de goller 38. dakikada Asensio, 40 ile 50. dakikada Nene ve 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Kayserispor'un gollerini ise 53 ve 74. dakikalarda Onugkha kaydetti. Galatasaray'ın deplasmanda Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından Kayserispor karşısında galip gelen Fenerbahçe puanını 28'e yükseltti ve ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı 1'e düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 18:57 Güncelleme: 09.11.2025 - 22:03
        Fenerbahçe doludizgin!
        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-2 kazandı.

        Fenerbahçe'de goller 38. dakikada Asensio, 40 ile 50. dakikada Nene ve 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Kayserispor'un gollerini ise 53 ve 74. dakikalarda Onugkha kaydetti.

        PUAN FARKI 1'E İNDİ

        Galatasaray'ın deplasmanda Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından Kayserispor karşısında galip gelen Fenerbahçe puanını 28'e yükseltti ve ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı 1'e düştü.

        Ayrıca Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından bu sezon Süper Lig'de namağlup tek takım Fenerbahçe oldu. 12. haftası geride kalan ligde Sarı-Lacivertliler 8 galibiyet alırken 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayserispor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        ASENSIO SERİYE BAĞLADI

        Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmada Marco Asensio, 38. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

        İspanyol yıldız, bu golün ardından Süper Lig'de üst üste 4. maçta da skora katkı sağlamayı başardı. Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'a karşı gol kaydeden Asensio Gaziantep FK'ya karşı ise asist katkısında bulundu.

        SEMEDO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Mücadelenin 46. dakikasında Nelson Semedo, rakibine yatarak müdahale yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

        Bu kartla birlikte ceza sınırına ulaşan Portekizli futbolcu, milli aranın ardından Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

        FRED 9 MAÇ SONRA 11'DE

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Fred Rodrigues, 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev aldı.

        Sarı-lacivertli takıma geldiği dönemden beri performansıyla büyük beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, performansındaki düşüş nedeniyle uzun süredir kulübede yer almıştı.

        İsmail Yüksek'in yokluğunda Tedesco'nun ilk 11'de görev verdiği Fred, son olarak ligde 21 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanan müsabakada 11'de forma giymişti.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek cezalı nedeniyle kadroda yer alamazken, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir ve Mert Hakan Yandaş da teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        16. dakikada Edson Alvarez, savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na ortasını yaptı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazındaki Fred'e indirdi. Brezilyalı oyuncunun şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

        21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Cardoso'nun kafayla kale sahasına gönderdiği pasta son anda Semedo araya girerek tehlikeyi önledi.

        38. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'yla paslaşan Talisca, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcu çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı: 1-0.

        40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ederson'un hızlı pasında Asensio, Semedo'yu gördü. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Fred, kale sahası içindeki Nene'yi topla buluşturdu. Genç futbolcu yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 2-0.

        45+1. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Carole'un soldan kullandığı uzun taç atışında arka direkte topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi.

        İlk 45 dakikayı Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

        50. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Talisca'nın pasında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu çıkardığı topu, kale sahası önüne hareketlenen Nene, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0

        53. dakikada Kayserispor golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına yönelen Cardoso, kale sahasına hareketlenen Onugkha'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 3-1.

        64. dakikada Fenerbahçe bir gol daha kaydetti. Orta alanda topla buluşan Fred, savunmanın arasından gönderdiği pasla meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu bekletmeden plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.

        74. dakikada Kayserispor farkı yeniden 2'ye indirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Opoku, orta sahaya gelip savunmanın arkasına sarkan Onugkha'yı toplu buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-2.

        87. dakikada sol kanatta topla buluşan Brown, ceza yayı önündeki Bartuğ Elmaz'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu uzaklaştırmayı başardı.

        90+3. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Carole'ün ceza asahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Tuci kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

        Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

