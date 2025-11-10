Habertürk
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı! | Son dakika haberleri

        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!

        Kütahya'da apartmanın havalandırma boşluğuna poşet içinde atılan yeni doğan bebek, hastanede tedavi altına alındı. Talihsiz bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bebeğin anne ve babası ile 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 03:23 Güncelleme: 10.11.2025 - 03:23
        Kütahya'da İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        APARTMAN BOŞLUĞUNDA POŞET İÇİNDE BULUNDU!

        AA'nın haberine göre; ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi.

        İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TALİHSİZ BEBEĞİN DURUMU AĞIR

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        ANNE, BABA VE 2 KADIN GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi.

        Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.

