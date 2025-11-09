Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco: Galatasaray'ı umursamıyorum! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco: Galatasaray'ı umursamıyorum!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, ""Galatasaray'ı umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Sadece kendi takımıma bakıyorum. Onları izlemeye, analiz etmeye, onlarla oynayacağımız zaman başlayacağım." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 23:31 Güncelleme: 09.11.2025 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, zirveyle aradaki puan farkının 1 olmasına karşın Galatasaray'ı umursamadığını, kendi maçlarına odaklandıklarını söyledi.

        Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, sözlerine Türkçe olarak, "Bu akşam çok mutluyum." diyerek başladı.

        "MAÇTAN ÖNCE ÇOK GERGİNDİM"

        Zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını vurgulayan Tedesco, "Ligin alt sıralarındaki takımlarla olan maçlara bakınca her zaman zor geçiyor. Fatih Karagümrük maçını da sayabilirim. Maçtan önce çok gergindim çünkü zorlu bir Plzen maçı oynayıp seyahat ettik. Bu sebeple gergindim. İstatistiklerine baktığımda Kayserispor maç başına 17 orta yapıyor ve bu ortalar kaliteli. Diğer takımlarda bu sayı maç başına 6-7 civarında. Bu yüzden sakin kalmamız gerekiyordu. Başta boşluk bulabilmek kolay olmadı. Boşluk bulamayınca rakibi koşturmamız gerekiyor. Dikine pas atmak için doğru anı bulana dek bunu yapmamız gerekiyordu. Takım da bu konuda olgunlaşıyor. Eğer 4 hafta önce bu maç oynansaydı 3 top kaybı yapardık ve kontra yerdik." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "GALATASARAY'I UMURSAMIYORUM"

        Galatasaray'ın Kocaelispor deplasmanından mağlubiyetle dönmesi ve puan farkının 1'e inmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, "Galatasaray'ı umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Sadece kendi takımıma bakıyorum. Onları izlemeye, analiz etmeye, onlarla oynayacağımız zaman başlayacağım. Şu anda bunun için doğru zaman değil, lig sıralaması da önemli değil. Çünkü önümüzdeki yol uzun." yanıtını verdi.

        "ÇALIŞANLAR VE FUTBOLCULAR ÇOK MUTLU"

        Karşılaşmanın son bölümünde tribünlerin kendisi için yaptığı tezahüratı duymadığını dile getiren Tedesco, "Maça odaklanmıştım ve maçın ardından bunu bana söylediler. Ben de çok mutlu oldum. Fenerbahçe dev bir kulüp. Futbolcular ve teknik direktörler için en önemli şey taraftarlardır. Dolayısıyla onlar mutluysa ben de mutluyum." diye konuştu.

        "FRED HARİKA PERFORMANS ÇIKARDI"

        İsmail Yüksek'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Fred'e değinen Tedesco, şunları söyledi:

        "Fred harika bir performans çıkardı. Uzun bir süre oynamadıktan sonra 70-75 dakika oynamak aslında onun için kolay değildi. Ben ona her zaman sakin kalmasını söyledim. Orta sahada bir istikrar yakalamıştık, İsmail, Edson ve Marco'yla bir üçlü yakalamıştı. Bu Fred'e karşı verilmiş bir karar değil. Kendisi çok profesyonel ve pozitif bir insan. Kariyerine bakıyorsunuz ve kalitesini görüyorsunuz. Onun adına bugün çok mutluyum. Bugün toplu ve topsuz oyunda büyük enerji sağladı. Gollerde de büyük payı vardı. Kendisiyle gurur duyuyorum."

        Futbolcuların çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Bütün takım bizlerin güvenini hak ediyor. Bir rakibi anlattığımız zaman, rakip için kafa yoruyorlar. Takımın modu da çok iyi. Çalışanlar ve futbolcular çok mutlu, bu da çok önemli. Biz sabah 9'da toplandığımızda herkesin yüzü gülüyor ve ben de bundan keyif alıyorum. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oynamayanlar da kulübeden destek veriyor. Takım içinde iyi ve sağlıklı bir rekabet var. Bu iyi gidiş de tamamen takım sayesinde. Fiziksel kondisyon da çok iyi. 3 maç üst üste oynayınca biraz fiziksel durumu hissediyorsunuz. 60. dakikada taze kana ihtiyaç vardı. Plzen maçında yaptığımız değişiklikler sebebiyle bugün Asensio, Kerem ve Nene gibi oyuncular maça daha taze çıktılar. Bu durum da bizim için önemliydi." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa