Batman'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir diş deposunda meydana geldi. İş yerinde iki grup arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

ÇATIŞMADA 4'Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Kısa süren çatışmada, Murat İnsel (28), Salih İnsel (23), M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. Öte yandan kavgaya karıştıkları ileri sürülen A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) ise olayın ardından kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 YARALI KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; yaralılardan durumu ağır olan Murat İnsel ile Salih İnsel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayda hafif yaralanan M.F.Ç, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Şüpheliler A.Ç. ve F.Ç'nin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.