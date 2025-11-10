Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.924,53 %-1,34
        DOLAR 42,2341 %0,05
        EURO 48,8254 %-0,14
        GRAM ALTIN 5.505,33 %1,31
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 66,91 %1,82
        BITCOIN 106.320,00 %1,73
        GBP/TRY 55,5264 %-0,18
        EUR/USD 1,1561 %-0,04
        BRENT 64,08 %0,71
        ÇEYREK ALTIN 9.001,22 %1,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan gümrük vergisi kararı: Gelirlerden kişi başına ödeme yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan gümrük vergisi kararı: Gelirlerden kişi başına ödeme yapacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalılara, gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başına en az 2 bin dolar aktarılacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 08:17 Güncelleme: 10.11.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan gümrük vergisi kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlere ilişkin bir açıklama yaptı.

        Trump, açıklamasında, "Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü herkese ödenecek" ifadesini kullandı.

        ABD medyası, Trump'ın gümrük vergilerinden hazineye giren paralardan vatandaşlara ödeme yapılabilmesi için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

        Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu ödemenin nakit olmak zorunda olmadığını, vergi indirimi gibi farklı uygulamalar şeklinde de vatandaşların lehine kullanılabileceğini açıkladı.

        ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamalarında, gümrük vergilerinden çok ciddi ilave gelir elde ettiklerini ve bunun bir kısmını doğrudan Amerikalılara aktarabileceklerini dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        Fenerbahçe doludizgin!
        Fenerbahçe doludizgin!
        Türkler'e Romanya'da Çin bereketi
        Türkler'e Romanya'da Çin bereketi
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Habertürk Anasayfa