Eğlence mekanında genç kadını ateşe verdi!
İstanbul Kadıköy'de, bir eğlence mekanında 31 yaşındaki Gözde Yılmaz, yüzüne ve boynuna kolonya dökülüp ateşe verildi. Saldırıyı gerçekleştiren S.A.G isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor
İstanbul'da alınan bilgiye göre, Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında, 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın (31) yüzüne kolonya dökülüp ateşe verilmesi sonucu yaralandığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
YÜZÜ VE BOYNU CİDDİ BİÇİMDE YANDI
AA'daki habere göre yapılan incelemede yüzünde ve boyun çevresinde yanıklar oluştuğu anlaşılan Yılmaz, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
ZANLI AYNI GÜN YAKALANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli kadın S.A.G. aynı gün yakalandı.
'KASTEN YARALAMA'DAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluşan Gözde Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
SALDIRGAN ÇAKMAKLA YAKTI
Görüntülerde, şüphelinin olay yerine gelerek masada oturan Gözde Yılmaz'ın yüzüne kolonya döktüğü ve kısa süre sonra çakmakla yaktığı görülüyor.