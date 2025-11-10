Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.953,39 %0,26
        DOLAR 42,2288 %0,04
        EURO 48,8215 %-0,15
        GRAM ALTIN 5.536,98 %1,89
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 67,45 %2,63
        BITCOIN 106.332,00 %1,74
        GBP/TRY 55,5370 %-0,16
        EUR/USD 1,1561 %-0,04
        BRENT 64,07 %0,69
        ÇEYREK ALTIN 9.052,87 %1,89
        Haberler Ekonomi Emlak Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı - İş-Yaşam Haberleri

        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı

        Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, bugün başlayan "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları için vatandaşlara uyarıda bulunarak "Doğruluğundan emin olmadıkları sitelere veya kendilerinden avans göndermelerini, EFT yapmalarını isteyen kişilere itibar etmemelidir. Bu dönemde dolandırıcılık amacıyla 'talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın' diyerek para göndermenizi isteyenlere asla itibar etmeyin" dedi. TOKİ'den yapılan açıklamada da başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara itibar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 08:49 Güncelleme: 10.11.2025 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER'den uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için başvurular bugün başladı.

        Başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

        e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde TC kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

        10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.

        REKLAM

        Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

        PROJE AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ "SİBER SALDIRGANLAR" HAREKETE GEÇTİ

        Projenin açıklanmasının ardından başvurular başlamadan harekete geçen dolandırıcılar, siber güvenlik alanında "oltalama" (phishing) olarak adlandırılan siber saldırı başlatarak ve e-Devlet arayüzünü taklit ederek dolandırıcılık girişiminde bulundu.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) internet sitesini taklit eden ve web adreslerinde 500 bin konut kampanyasına benzer uzantıları da kullanan dolandırıcılar, sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştirerek başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.

        TOKİ'den yapılan açıklamada, başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara itibar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız" ifadelerine yer verilmişti.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen şikayetler üzerine harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da "TOKİ İlk Evim" ve "500 bin sosyal konut" gibi başlıklarla açılan sahte sayfalara erişim engeli getirmişti.

        Tüketici derneklerinin temsilcileri, yarın başlayacak "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları öncesi vatandaşları "taklit siteler" ve "siber dolandırıcılara" karşı bir kez daha uyardı.

        - "Talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın' diyenlere itibar etmeyin"

        Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, böyle büyük projelere başvuruların başladığı dönemlerde dolandırıcılık amacıyla devlet kurumlarının telefon numaralarını, internet sitelerini ve diğer iletişim kanallarını taklit eden ve sahte hesaplar açan siber saldırganlarla karşılaşabildiklerini, bu kapsamda vatandaşların gerçek devlet birimlerine başvuruda bulunmaya azami özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

        Küçük, şunları kaydetti:

        "Doğruluğundan emin olmadıkları sitelere veya kendilerinden avans göndermelerini, EFT yapmalarını isteyen kişilere itibar etmemelidir. Bu dönemde dolandırıcılık amacıyla 'talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın' diyerek para göndermenizi isteyenlere asla itibar etmeyin."

        REKLAM

        Başvuru ücretinin e-Devlet'ten veya bizzat banka şubelerinden yatırılacağını belirten Küçük, bunların dışında hiçbir hesaba transfer yapılmamasını istedi.

        Küçük, böyle bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya kalınması halinde emniyet birimlerine ve Cumhuriyet savcılıklarına başvuruda bulunulması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda vatandaşa yönelik uyarıların artırılması gerektiğini söyledi.

        "SOSYAL MEDYA VEYA WHATSAPP GRUPLARINDAN GÖNDERİLEN LİNKLERE TIKLANMAMALI"

        Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal da böyle dönemlerde taklit internet siteleri, sahte başvuru formları ve banka bilgisi isteyen dolandırıcılık bağlantılarının dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Özellikle kimlik bilgileri, e-Devlet şifreleri ve ATM/EFT yönlendirmeleri isteyen hiçbir sayfaya itibar edilmemelidir" diye konuştu.

        Başvuruların yalnızca ilan edilen kanallardan yapılması gerektiğine dikkati çeken Koçal, şu uyarılarda bulundu:

        "Sosyal medya veya WhatsApp gruplarından gönderilen linklere tıklanmamalı, 'hızlı onay' veya 'kontenjan garantisi' gibi ifadelerle para talep eden kişi ve hesaplardan uzak durulmalıdır. Resmi kurumlar, başvuru sürecinde hiçbir kişisel banka bilgisi talep etmez. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında Cumhuriyet savcılıkları üzerinden işlem başlatılabilir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Habertürk Anasayfa