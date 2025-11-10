Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı

        Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 06:28 Güncelleme: 10.11.2025 - 06:29
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırındaki Karacaören-Çalış yolunda iki otomobil kafa kafay çarpıştı. Feci kazada

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #ankara
        #Son dakika haberler
