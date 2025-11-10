Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
Bursa'da torpil faciası yaşandı. Olayda, ateşlenen torpilin patlamasıyla 2 yaşındaki Alpaslan Y.'nin bir gözü görme yetisini kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alpaslan Y. (2), ateşlenen torpilin patlamasıyla yaralandı.
DHA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan Alpaslan Y.’nin sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirtildi.
BİR GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Olay, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 39’uncu Sokak’ta meydana geldi. Alpaslan Y., ateşlenen torpilin patlamasıyla sağ gözünden yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Y.’ye burada ilk müdahale yapıldı.
Sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilen Alpaslan Y., ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.