Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Fransa'nın eski lideri Sarkozy'e erken tahliye | Dış Haberler

        Son dakika: Fransa'nın eski lideri Sarkozy'e erken tahliye

        Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin erken tahliyesine karar verdi. Sarkozy, bugün cezaevinden tahliye edilecek. Sarkozy'nin dava süreci içinde herhangi bir Adalet Bakanlığı yetkilisiyle konuşması ise yasaklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 15:47 Güncelleme: 10.11.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarkozy'e erken tahliye
        ABONE OL
        ABONE OL

        2007'deki Başkanlık kampanyasının dönemin Libya lideri Kaddafi tarafından finanse edildiği iddiasıyla açılan davada komplo kurmak suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ekim tarihinde hapse giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy için mahkeme 21 günün ardından erken tahliye kararı verdi.

        Fransa tarihinin hapse giren ilk cumhurbaşkanı olan Sarkozy, Paris'teki La Santé hapishanesinden bugün içinde çıkacak.

        Sarkozy'nin avukatları, en kısa sürede mahkumiyet kararı için temyize gideceklerini duyurdu.

        Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin savcının tavsiyesi doğrultusunda adli denetim altına alınacağını açıkladı. Mahkeme ayrıca Sarkozy'nin ekim ayı sonunda kendisini ziyaret eden Adalet Bakanı Gérald Darmanin ile iletişime geçmesini yasakladı.

        Ayrıca, tüm sanıklarla Adalet Bakanı'nın ofisiyle iletişime geçme ve ülkeyi terk etme yasağı da getirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        Bahis soruşturmasında 19 kişiye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 19 kişiye tutuklama talebi!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Habertürk Anasayfa