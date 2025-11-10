Habertürk
        Haberler Gündem Ege Son dakika: İzmir Körfezi'nde kötü koku sürüyor; denizin rengi kahverengiye döndü | Son dakika haberleri

        İzmir Körfezi'nde kötü koku sürüyor; denizin rengi kahverengiye döndü

        İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı yayılan kötü koku Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde etkili olurken, denizin rengi de kahverengiye döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:40
          Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu koku ve körfezin renginin koyu kahverengi ve kızıla dönmesi de plankton patlamasından kaynaklanıyor" dedi.

          İzmir Körfezi'nde geçen yıl etkili olan ve kirlilik nedeniyle bu yıl da ortaya çıkan pis koku, devam ediyor.

          Körfezde bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü. Sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyenler, pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.

          TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgede sürekli olarak plankton patlaması yaşandığını belirtip, "İzmir Körfezi çok kirli. Zaten iki yıl üst üste balık ölümleri oldu. Önümüzdeki yıl da yaz ayları geldiği zaman aynı durumlar karşı karşıya kalabiliriz. Şu anda havaların biraz serin olması durumu kurtarıyor. Bu koku ve körfezin renginin koyu kahverengi ve kızıla dönmesi de plankton patlamasından kaynaklanıyor. Kirlilik devam ettikçe plankton patlamaları da devam eder" ifadelerini kullandı.

          ‘KOKUDAN PENCERE AÇAMIYORUZ’

          Bayraklı ilçesinde yaşayan Gülşah Onay (34) ise “Çocuklarımızı bazen sahil kenarındaki parka getiriyoruz. Şu an inerken tereddüt ettik. Çocuklar için bir süre bu kokuya katlanıp sonra hemen döneceğiz. İzmir’in koku ile anılmasından rahatsızız. Evimiz sahilden uzak olmasına rağmen pencere açamıyoruz. Sahile yakın noktada oturan bir yakınım da sırf bu koku nedeniyle evini satmayı düşünüyor" diye konuştu.

          ‘ÖLÜ BALIK KOKUSUNDAN BİSİKLET SÜREMEDİM’

          Kuşadası’ndan bisikleti ile gelen Hayrettin Şensözlü (57), “Bisikletimle Kuşadası’ndan geldim. Karşıyaka’ya ve Bayraklı sahilinde tur atmak istedim ancak ölü balık kokusundan dolayı nefret ettim, bisiklet sürülecek gibi değil" dedi.

