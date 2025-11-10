Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 7'den 70'e, yurdun her yerinde, ölümünün 87.'nci yıldönümünde şükran, özlem ve minnetle anılıyor.

Saatler 09.05'te Türk Milleti, bir kez daha onu anmak için ayağa kalktı.

Atatürk'ün gözlerini hayata yumduğu Dolmabahçe'de yine sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla bu yıl da Dolmabahçe'ye akın etti.

Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de gerçekleştirilen resmi törenin ardından, Anıtkabir'in kapıları vatandaşlara açıldı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Dumlupınar Bulvarı, Anıtkabir etrafındaki caddeler ve Söğütözü Mahallesi'nde sirenler çalmaya başladı.

Bu sırada trafikteki araçlarını durduran sürücüler, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve işçiler saygı duruşuna geçti. Bazı vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı. Siren boyunca saygı duruşunu sürdüren vatandaşlar, kameraya yansıdı.

Her yaştan Ata'sına koşan on binlerin gözleri dolu, yürekleri hüzünle çarptı. Atatürk havada, karada, denizde vatandaşlar tarafından anılıyor. Bolu Bayburt Manisa Muğla Kilis Antalya Elazığ İstanbul Havalimanı, saat: 09.05. Kars'ta bir vinç operatörü, çalışmasına ara verip saygı duruşunda bulunurken objektife böyle yansıdı. Ordu'da bir yurttaş, Atatürk'ün resmiyle saygı duruşunda bulundu. Trabzon Bursa Edirne