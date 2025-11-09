Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata veda etti. Ünlü isimler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

Doğukan Güngör: İlelebet...

REKLAM advertisement1

Behzat Uygur: Sadece bir an değil, bir ömür saygıyla, minnetle izinde...

Seda Bakan: Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır.

Burcu Biricik: Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe tüm gücümüzle yürüyoruz.

REKLAM

Çağla Şıkel: Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. Minnet ve özlemle...

Emirhan Çakal

Derya Bedavacı: Bir Atatürk'ü severim bir de Atatürk'ü seveni.

Işın Karaca: Vatan sana minnettardır.

Derya Uluğ

Sedef Avcı: Fikirler ölmez.