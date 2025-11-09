Habertürk
        Haberler Magazin Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

        Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 09.11.2025 - 17:22
        "Vatan sana minnettardır"
        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata veda etti. Ünlü isimler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

        Doğukan Güngör: İlelebet...

        Behzat Uygur: Sadece bir an değil, bir ömür saygıyla, minnetle izinde...

        Seda Bakan: Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır.

        Burcu Biricik: Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe tüm gücümüzle yürüyoruz.

        Çağla Şıkel: Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. Minnet ve özlemle...

        Emirhan Çakal

        Derya Bedavacı: Bir Atatürk'ü severim bir de Atatürk'ü seveni.

        Işın Karaca: Vatan sana minnettardır.

        Derya Uluğ

        Sedef Avcı: Fikirler ölmez.

        #10 Kasım Atatürkü Anma Günü

