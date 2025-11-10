9 Kasım'da Merkür retrosu Yay burcunda başlıyor ve 29 Kasım 2025'te sona eriyor. Aceleyle söylenen sözlerin yanlış anlaşılabileceği bir dönemdeyiz. Bu dönemde ayrıca ertelenen seyahatler, bozulan teknolojik aletler veya aksayan planlar gündeme gelebilir. Büyük kararlar almak, imza atmak ya da teknolojik yatırımlar yapmak için uygun bir zamanda değiliz. Gizli kalmış konular su yüzüne çıkabilir. Ancak aynı zamanda geçmişi anlamak, içsel bir temizlik yapmak için de güçlü bir dönem.

11 Kasım'da Jüpiter de Yengeç burcunda geri gitmeye başlıyor. Bu da duygusal konularda, özellikle aile, aidiyet ve güven duygusu alanlarında içsel bir sorgulamayı beraberinde getiriyor. Peki 10–16 Kasım’da burçları neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

Sevgili Koçlar, iletişimde çok dikkatli olun, yanlış anlaşılabilirsiniz. Geçmişte yarım kalmış bir konuşma bu hafta yeniden gündeme gelebilir.

Sevgili Boğalar, finansal konularda temkinli olun. Ödemeler moralinizi bozmasın, daha doğru bir yöne doğru ilerleyebilirsiniz.

Sevgili İkizler burçları, eski bir ilişki, eski bir fikir ya da unutulmuş bir fırsat kapınızı çalabilir. Ancak kararlarınızı hemen vermeyin.

Sevgili Yengeçler, aile, geçmiş veya çocukluk anılarıyla ilgili meseleler su yüzüne çıkabilir. Şifalanma zamanı. Sevgili Aslanlar, sosyal çevrenizle iletişim karışabilir. Ancak eski bir arkadaşlık veya grup projesi tekrardan gündeme gelebilir. Sevgili Başaklar, retro iş düzeninizi veya iletişiminizi etkiliyor. Ufak aksaklıklar yaşanabilir ama bu süreçte gereksiz şeylerden kurtulacaksınız. Sevgili Teraziler, eğitim veya seyahatle ilgili planlar karışabilir. Yine de evren, size farklı bir rota sunuyor, sürprizlere açık olun. Sevgili Akrepler, maddi konuda gecikmeler veya yanlış anlaşılmalar olabilir. Ancak bu süreç, size kiminle neyi paylaştığınız konusunda farkındalık getirebilir. Sevgili Yaylar, Merkür sizin burcunuzda geri gidiyor. Kendinizi anlatırken ölçülü olun; eski bir mesele yeniden karşınıza çıkabilir. Sevgili Oğlaklar, zihinsel olarak yorulabilirsiniz. Bu hafta, biraz geri çekilip dinlenmek, geçmişle hesaplaşmak için uygun bir dönem. Sevgili Kovalar, arkadaş çevresinde yanlış anlamalar gündeme gelebilir. Ancak uzun süredir kopan bir bağ bu hafta yeniden onarılabilir.

Sevgili Balıklar, kariyerinizle ilgili planlar beklediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Fakat bu gecikme, hedeflerinizi yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.