Küresel otomotiv endüstrisinde geçtiğimiz ay ortaya çıkan 'yeni çip krizi' cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hollanda'da patlak veren ve hemen ardından birçok büyük otomotiv üreticisini etkileyen krizin daha fazla büyümeden sona erme ihtimali ufukta göründü.

Öyle ki, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, çip üreticisi Nexperia'nın 'sivil' kullanım amaçlı ihracat kontrollerine muafiyet tanınmaya başlandığı kaydedildi. Açıklamanın, otomobil üreticileri ve otomotiv tedarikçileri için arz sıkıntısını hafifletmeye yardımcı olma hedefi taşıdığı belirtiliyor.

Söz konusu açıklama, Hollanda hükümetinin otomotiv elektrik sistemlerinde kullanılan çiplerin üreticisi Nexperia'nın kontrolünü ele almasının ardından patlak veren yeni çip krizinde, Pekin'den şimdiye kadar gelen en olumlu mesaj niteliğini taşıyor.

Hatırlanacak olursa, bundan 1 ay önce Hollanda hükümeti, ülkedeki çip üreticisi Nexperia'nın kontrolünü devraldığını açıklamıştı. İşte bu açıklama, yeni bir çip krizinin de kapısını araladı.

2019 yılında, Çinli "Wingtech Technology", Avrupa otomotiv sektörünün en büyük çip tedarikçisi konumunda olan Nexperia'yı satın alarak Hollanda merkezli şirketin hakimi konumuna geldi.

Eylül ayı sonunda Nexperia'nın yönetiminin Hollanda devletine geçmesinin hemen ardından bu sefer Çin hükümeti adeta bir karşı atağa geçmiş ve Hollanda ile Avrupa'dan siparişi alınan çip sevkiyatlarını durdurma kararını duyurmuştu.

Nexperia'nın eski CEO'su Frans Scheper ise, Hollanda hükümetinin şirketin Avrupa'daki çip üretimini Çin'e taşıyacağı endişesi ile bu adımı attığını iddia ediyor.

Hollanda'nın bu hamlesinin arkasında, Çin'e teknoloji aktarımının önüne geçmek ve stratejik bilginin korunmasının yattığı öne sürülüyor.

Hollanda Hükümeti de, ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu'nun açıklamasından 1 gün sonra, 30 Eylül 2025'te, aynı gerekçeye dayanarak Wingtech'in sahibi olduğu Nexperia'nın yönetimine el koyduğunu ilan etti.

ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu, 29 Eylül 2025'te, ABD ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğuna inanılan veya bulunma riski yüksek olan yabancı kuruluş ve şirketlerin yer aldığı ihracat kontrol kısıtlamalarını genişlettiğini duyurdu.

Wingtech, bu satın almadan 5 yıl sonra ise, yani 2024 yılı sonunda Washington yönetimi tarafından "İhracat Kontrol Listesi"ne alındı.

Baş döndürücü hızla gelişen tüm bu süreç, pandeminin ardından ilk kez bir küresel çip krizinin yeniden patlak vermesine yol açmıştı.

Nexperia'nın ürettiği çiplerin önemli bir kısmı, Çin'de paketlenerek daha büyük ölçekli ürün ve parçalara dönüşüyor. Dolayısı ile, otomotiv şirketlerinin Çin'den ithal ettiği birçok hayati parçada Nexperia'nın çipleri yer alıyor.

REKLAM

Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, ZF, Aumovio ve Peugeot, Opel, Citroen, Fiat gibi markaların sahibi olan Stellantis gibi hem otomotiv ana sanayi hem de tedarik sanayi şirketleri gelişen yeni çip krizine karşı eylem planları yapmaya başlamışlardı.

Çip tedarikinde yaşanan kesintilere bağlı olarak üretimlerin kesintiye uğramaması için çabalayan markaların Çin'den gelen açıklamalar ile şimdilik rahat bir nefes aldığı söylenebilir.

Peki, tüm bu açıklamalar kapsamında Nexperia krizi ile ilgili otomotiv sektörünü önümüzdeki süreçte neler bekliyor?

HOLLANDA'DAN GERİ ADIM SİNYALİ

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Avrupa Birliği'nin Hollanda'yı Nexperia'ya el koyma kararından geri çekmeye ikna edeceğinin umulduğu vurgulanıyor.