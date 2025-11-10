Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi

"F.BAHÇE FİZİK OLARAK YOL KAT ETMİŞ"

Ahmet Çakar (Sabah): Galiba lig bugün itibarıyla yeniden başlıyor... Olmayacak şeyler oldu desek yeridir. G.Saray, art arda kaybetti. Önce Trabzon'a 2 ardından Kocaelispor'a 3 puan ve F.Bahçe her geçen hafta yükselen futboluna bir yenisini ekledi. Bir defa Fenerbahçe fizik olarak çok pozitif yol kat etmiş. Hücumda daha çabuk oynuyorlar ve bazı futbolcular önemli bir yükseliş içinde.