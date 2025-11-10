Fedakar lider Paulista!
Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda yenerek nefes alırken Gabriel Paulista hem öncesindeki fedakarlığı hem de performansıyla büyük alkış aldı.
- 1
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, üst üste puan kayıplarının ardından milli ara öncesi nefes aldı.
- 2
Siyah-beyazlılarda takımın genel performansı teknik heyeti memnun ederken öne çıkan isimlerin başında ise Gabriel Paulista geldi.
- 3
Fenerbahçe derbisinin ardından ailevi nedenlerle Brezilya'ya gitmek zorunda kalan Sambacı, hem annesinin rahatsızlığı hem de çocuğunun gözünden geçirdiği operasyondan dolayı yorucu günler geçirdi.
-
- 4
Ancak perşembe akşamı İstanbul'a dönen Paulista, cuma günü yapılan son idmana çıkarken Antalya kafilesinde de yerini aldı.
- 5
Zorlu maça 11'de başlayan tecrübeli stoper, Tiago Djalo ile birlikte başarılı bir performans ortaya koydu.
- 6
Taraftarın ve teknik heyetin beğenisini kazanan Paulista, Sergen Yalçın döneminin ilk bölümünde fazla forma şansı bulamasa da sonrasında formayı kaptı.
-
- 7
Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Paulista, Başakşehir karşısında yedek kalırken 3-0 kaybedilen Göztepe maçında 90 dakika sahada yer alsa da formasını da kaybetti.
- 8
Kayserispor, Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında kulübede kalan 34 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında 11'e dönerken Kasımpaşa maçında da yedek soyundu.
- 9
Fenerbahçe derbisine 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, Antalya deplasmanında da hafta boyunca idmanlara katılamamasına rağmen Sergen Yalçın'ın ilk tercihi oldu.
-
- 10
Paulista'nın herhangi bir sakatlık ya da ceza problemi yaşamaması halinde stoper ikilisinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.