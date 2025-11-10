Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
Gaziantep'te, halk otobüsü şoförü C.S., 5 kişinin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı anı, aracın güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir saldırganın arandığı öğrenildi
Gaziantep'te olay, 7 Kasım’da Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapması ile otobüsteki bir yolcunun parmağı kırıldı.
YOLCUNUN YAKINLARI DARP ETTİ
DHA'daki habere göre otobüste şoför ile yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yolcunun yakını olan 5 kişi otobüse binerek, şoföre tekme ve tokatlarla saldırdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Şoföre saldırı anı ise otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, 5 şüpheliden 4’ünü yakalayarak, gözaltına aldı.
BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.