Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!

        Gaziantep'te, halk otobüsü şoförü C.S., 5 kişinin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı anı, aracın güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir saldırganın arandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 11:35 Güncelleme: 10.11.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te olay, 7 Kasım’da Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapması ile otobüsteki bir yolcunun parmağı kırıldı.

        YOLCUNUN YAKINLARI DARP ETTİ

        DHA'daki habere göre otobüste şoför ile yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yolcunun yakını olan 5 kişi otobüse binerek, şoföre tekme ve tokatlarla saldırdı.

        REKLAM

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Şoföre saldırı anı ise otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, 5 şüpheliden 4’ünü yakalayarak, gözaltına aldı.

        BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Habertürk Anasayfa