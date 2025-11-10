Habertürk
        "Trump Şara görüşmesi başladı" | Dış Haberler

Donald Trump ile Ahmed Şara bir araya geldi

        Donald Trump ile Ahmed Şara bir araya geldi

        ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da bir araya geldiği bildirilirken, görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 18:58 Güncelleme: 10.11.2025 - 21:50
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi beklenirken, görüşmenin başladığı ancak basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.

        Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.

        ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi.

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladı.

        Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

        SEZAR YASASI YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINDI

        ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını bildirdi.

        ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.

        Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadesine yer verildi.

        Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.

        Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.

        ŞARA'YA YAPTIRIMLAR KALDIRILMIŞTI

        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı yaptırım listesinden çıkardığı bildirilmişti.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etmişti.

        Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kaldı.

        Karardan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, “Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor.” demişti.

        Waltz, Suriye’nin Cumhurbaşkanı Şara’nın liderliğinde, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söylemişti.

        *Fotoğraf: Bandar Aljaloud (AP aracılığıyla), temsilidir

