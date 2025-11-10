Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Bahis soruşturmasında Murat Özkaya ve 7 isim tutuklandı! - Futbol Haberleri

        Bahis soruşturmasında Murat Özkaya ve 7 isim tutuklandı!

        Futbolda bahis soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, bu isimlerden 8'i için tutuklama kararı çıktı. 11 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararı çıkan 8 isim arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, gazeteci Umut Eken ve hakem Erkan Arslan, Yakup Yapıcı, Nevzat Okat, Ahmet Kıvan Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman da yer alıyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 10.11.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

        Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu tamamlandı.

        EYÜPSPOR BAŞKANI MURAT ÖZKAYA VE 7 İSİM İÇİN TUTUKLAMA KARARI

        Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, gazeteci Umut Eken ve hakem Erkan Arslan, Yakup Yapıcı, Nevzat Okat, Ahmet Kıvan Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman hakkında tutuklama kararı verildi.

        İşte İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin tebliğ ettiği kararlar:

        İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği: "Şüpheli Murat ÖZKAYA’nın futbol ilgililerinden yer alan futbolcu, hakem, kulüp başkanı, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin rüşvet veya nüfuz karşılığı futbolu yönlendirmesinin önüne geçmek amacıyla, şüpheli Murat ÖZKAYA’nın Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor futbol takımı başkanı olduğu, yöneticiliğini yapmış olduğu futbol kulübü adına müsabaka sonucunu etkileme teklifi aldığına dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, bu şüpheyi doğrulayan delillerin bulunduğu, şüphelinin daha önce de aynı kapsamda araştırma dosyasında ifadesine başvurulduğu, şüphelinin müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğuna yönelik beyan ve belgelerin bulunduğu, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu itibariyle şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu, şüphelinin eylemlerinin suç vasfı itibariyle adli kontrolün yetersiz kalacağı, şüphelinin delilleri karartma veya gizleme olasılığının olması nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi talep edilmiş, yapılan sorgusunda suçlamayı kabul etmediği görülmüştür.

        TUTUKLAMA TALEBİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE TUTUKLAMALARINA,

        VEYA ADLİ KONTROL ALTINA ALINMALARINA DAİR KARAR

        1- Şüpheli Murat ÖZKAYA yönünden:

        2- İncelenen dosya kapsamına göre; şüpheliye isnat edilen suçun niteliği, cezasının üst sınırı, şüphelinin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve mevcut delil durumu dikkate alınarak, şüpheli Murat ÖZKAYA’nın üzerine atılı bulunan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11/1-2 maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA,

        Tüm delillerin toplanmış olması, dosyada yer alan belgelerin değerlendirilmesi sonucunda şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu anlaşılmakla, şüphelinin eylemine uyan 6222 sayılı Kanun’un 11/2 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 38. maddesi gereğince azmettirme suretiyle “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçundan TUTUKLANMASINA," karar verilmiştir.

        REKLAM
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Haberi Görüntüle

        TFF'DEN ZORBAY KÜÇÜK İÇİN KARAR!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Zorbay Küçük hakkında idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiğini açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        İşte tutuklama talebiyle sevk edilen tüm isimler:

        Ahmet Kıvanç Kader

        Umut Kaptan

        Nurullah Bayram

        Arif Taşkın

        Ufuk Tatlıcan

        Umut Eken

        Baran Karaman

        Batuhan Topçu

        Bedirhan Efe Akdoğan

        Erkan Arslan

        Yasin Şen

        Yakup Yapıcı

        Nevzat Okat

        Şenol Bektaş

        Sabri Emre Tekin

        Miraç Yıldırım

        Murat Özkaya

        Cihad Buyurgan

        Mustafa Özel

        OPERASYON SÜRECİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        FATİH SARAÇ SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç'ın da aralarında bulunduğu, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen gözaltına alınmıştı.

        REKLAM

        Şüphelilerden Fatih Saraç ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Soruşturma kapsamında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı için hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen Umut Eken de Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

        Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan, hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada da gözaltı kararı verilen Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu belirtilmişti.

        İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

        REKLAM

        Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti.

        Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "6222 sayılı Kanun"da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

        Yine futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Mehmet Fatih Saraç hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen Umut Eken hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Habertürk Anasayfa