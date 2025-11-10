Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu

Aytekin Gikan, AA muhabirine, sabah patlama sesi gelmesinin ardından fabrikanın bulunduğu alanın adeta "cehennem yerine döndüğünü”, kimsenin içeriden çıkacak durumda olmadığını anlattı.

"15 VE 17 YAŞ ARASINDA ÇOCUKLAR ÇALIŞIYORDU"

Eşinin işe başladığı günden itibaren orada çalışmasına karşı olduğunu belirten Gikan, "Eşim 'Ben sana yardımcı olayım, yükün hafiflesin' dedi. 15 ve 17 yaş arasında çocuklar çalışıyordu. Hiçbirinin sigortası yoktu. İşle ilgili ayakkabı ve elbise yoktu." diye konuştu.

Gikan, iş yerinde yangın söndürme sisteminin bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"YANGIN MERDİVENİ DE YOKTU"

"Yangın merdiveni de yoktu. Alt katta depo var, orada da bir merdiven bulunmuyordu. Yangın çıktığında arkada veya sağ yanda kapı olsaydı veya pencere bulunsaydı belki de bu insanlar ölmezdi. Burada bir cinayet işlendi. Beni burada çocuklarımla bıraktılar. Bunun hesabını kim verecek. Bu olayın sonuna kadar arkasındayım. 6 can ne demek, insanlar birbirine sarılarak öldü."

"EŞİM BANA DESTEK OLMAK İSTİYORDU"

Fabrikanın eve yakın olması dolayısıyla eşinin burada çalıştığına değinen Gikan, günlük 750 lira ve öğle yemeği için 100 lira verildiğini söyledi.

Aytekin Gikan, eşine devamlı "daha güzel bir işe gir" dediğini ancak eşinin kendisine destek olmayı istediğini anlatarak, "2 ay önce eşimi işten çıkarttım. 'Sigortan da yok, bak bedava çalışıyorsun orada.' dedim. 850 liraya 10 saat çalışıyordu. Zaten asgari ücretin altındaydı. Sabah oldu eşimi aradılar. 'Neredesin, niye gelmiyorsun?' dediler. Eşime 'Sana sigorta yapacağız ve daha güzel şartlar vereceğiz' diye söylediler. En son bu olay oldu." ifadelerini kullandı. *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.