Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Kocaelispor- Galatasaray maçında Osimhen'in iptal edilen golü:
- VAR: Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.
- Çağdaş Altay: Evet hocam.
- VAR: Galatasaraylı futbolcunun şutu var.
- VAR: Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.
- VAR: Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.
- Çağdaş Altay: Tamamdır golü göreyim, hocam.
- VAR: Başka açıdan da gösteriyoruz.
- Çağdaş Altay: Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.