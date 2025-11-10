Habertürk
        Haberler Gündem Kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü araca çarptı: 2'si çocuk 2 yaralı

        Kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü araca çarptı: 2'si çocuk 2 yaralı

        Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde saat 17.30'da, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücünün otomobili U dönüşündeki pikaba çarptı. Otomobildeki iki 17 yaşındaki genç ile pikaptaki 55 yaşındaki yolcu yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesi yok. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken trafik kısa süre aksadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 21:18 Güncelleme: 10.11.2025 - 23:38
        Sarıyer'de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, U dönüşü yapan pikaba çarptı.

        Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        YOL KENARINA SAVRULDU

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. (64) idaresindeki araç, cadde üzerinde U dönüşü yaparken, kırmızı ışık ihlali yapan M.E.A. (17) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

        2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen, otomobildeki M.E.A. (17), E.H.S. (17) ve pikapta bulunan O.E.M. (55) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Pikap sürücüsü Ali K. ise kazayı yara almadan atlattı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

