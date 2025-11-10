TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!

Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı! Haberi Görüntüle

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

2 VE 3. LİGLER ERTELENDİ!

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır" denildi.



İşte o isimler: SÜPER LİG Galatasaray Metehan Baltacı Evren Eren Elmalı Beşiktaş Ersin Destanoğlu Necip Uysal Alanyaspor İzzet Çelik Enes Keskin Yusuf Özdemir Bedirhan Özyurt Çaykur Rizespor Efe Doğan Furkan Orak Gaziantep Futbol Kulübü Muhammet Taha Güneş Nazım Sangare Göztepe İzzet Furkan Malak Uğur Kaan Yıldız Antalyaspor Kerem Kayaarası Eyüpspor Mükremin Arda Türköz Kasımpaşa Ege Albayrak Ali Emre Yanar Fatih Karagümrük Furkan Bekleviç Kerem Yusuf Sirkeci Samsunspor Celil Yüksel Trabzonspor Boran Başkan Salih Malkoçoğlu Konyaspor Adil Demirbağ Alassane Ndao Kayserispor Berkan Aslan Abdulsamet Burak 💥 Eren Elmalı da sevk edilen isimler arasında!

🎙️ @mtahirkum: Eren Elmalı'nın, Kasımpaşa, Trabzonspor veya Galatasaray'da oynarken bir bahis işlemi yok. Bundan tam 4 yıl 10 ay önce, alt liglerde oynadığı tek kuponluk bir bahis işlemi var. pic.twitter.com/MjEvXKlUmV — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2025



🎙️ @mtahirkum: Eren Elmalı'nın, Kasımpaşa, Trabzonspor veya Galatasaray'da oynarken bir bahis işlemi yok. Bundan tam 4 yıl 10 ay önce, alt liglerde oynadığı tek kuponluk bir bahis işlemi var. pic.twitter.com/MjEvXKlUmV — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2025 1. LİG Adana Demirspor Ali Fidan Yücel Gürol Barış Timur Alagöz Holding Iğdır FK Hasan Aksu Alperen Selvi Amed Sportif Faaliyetler Oktay Aydın Uğur Adem Gezer Arda Kemal Gülmez Bartu Kaya Alberk Koç Arca Çorum FK Hasan Hüseyin Akınay Atakan Cangöz Üzeyir Ergün Eren Karadağ Kadir Seven Arda Hilmi Şengül Hatayspor Cengiz Demir Selimcan Temel Pendikspor Emircan Çiçek Yusuf Erata Batuhan İşen Hakan Yeşil Bandırmaspor Tolga Kalender Boluspor Ensar Bilir Temel Çakmak Mustafa Alptekin Çaylı İsmail Kalburcu Abdulsamet Kırım Orkun Özdemir Abdurrahman Üresin Ümraniyespor Emirhan Balarısı Emre Kaplan Yusuf Saitoğlu Ankara Keçiörengücü Alper Burak Duman Berkan Mahmut Keskin Erzurumspor FK Murat Cem Akpınar Cengizhan Bayrak Mert Önal Muhammed Furkan Özhan İlkan Sever Hüsamettin Yener Esenler Erokspor Osman Ertuğrul Çetin Yunus Emre Gedik Enes Işık Muhammed Arda Kahveci Muhammed Birkan Tetik İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Faruk Can Genç Mustafa Taşdemir İstanbulspor A.Ş. Abdullah Dijlan Aydın Kerem Kabadayı Yusuf Ali Özer Enver Azmi Sarialioğlu Fatih Tultak Ali Şahin Yılmaz Manisa Futbol Kulübü Bartu Göçmen Fırat İnal Samet Karabatak Kadir Kaan Yurdakul Sivasspor Mehmet Albayrak Ahmet Abdullah Çakmak Mert Çelik Çağlayan Menderes Ali Şaşal Vural Sakaryaspor Abdurrahman Bayram Ömer Beriş Yunus Emre Tekoğul Arda Türken Serik Spor Futbol A.Ş. Burak Asan Erhan Çelenk Selim Dilli Mesut Can Tunalı Sipay Bodrum FK Ali Aytemur Berşan Yavuzay SMS Grup Sarıyerspor Engin Kadir Gıcır Ahmet Emin Keskin Edis Köksaldı Muhammet Ali Özbaskıcı 2. LİG Adana 01 Futbol Kulübü SK Burak Bilgen Hasan Çelik Yiğit Demir Okan Derici Ömer Önder Fatih Özkan Furkan Özyapı Birhan Vatansever Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Murat Akşit Aydın Bağ Sadık Baş Serdar Cansu İbrahim Has Kerem Kaya Aliağa Futbol A.Ş. Eray Akar Kubilay Anteplioğlu Hakan Demir Kadir Kurt Sergen Piçinciool Muammer Sarıkaya Mehmet Uysal İbrahim Yılmaz Altınordu İzlem Anıl Balakkız Uğur Çetinkaya Tugay Güner Hasan Berat Kayalı Umut Keseci Mustafa Kocabaş Arif Şimşir Anagold 24Erzincanspor Muhammed Ali Çağlar Salih Emin Sebetçi Tan Yavru Ercan Yazıcı Burak Yıldız Sabit Hakan Yılmaz Ankara Demirspor Mert Aktaş Tolunay Artuç Mehmet Aslanboğa Furkan Işıkdemir Gökhan Kurumuş Hurşit Taşcı Orkun Ustaoğlu Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK Erkan Bilicütürk Kerem Çapan Cerem Talha Dinçer Arda Hacısalioğlu Hüseyin İkiz Sirac Susancak Berkan Burak Turan Atalay Yıldırım Batman Petrol Spor A.Ş. Feyyaz Belen Mert Çapar Okan Eken Burak Sefa Kavraz Evren Korkmaz Alaettin Batuhan Tur İlyas Kubilay Yavuz Beykoz Anadolu Spor A.Ş. Furkan Aksoy Anıl Can Bozkuş Hurşit Görkem Demiryürek Volkan Mert Korkmaz Berat Köşker Muhammet Emin Meriç Oğuzhan Onay Yusuf Baran Öner Seyfi Boran Özkan Ege Türkeri Yusuf Berat Zamur Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. Bartu Albay Murat Arda Ayhan Fatih Bektaş Bahattin Berke Demircan Göktan Işılak Beytullah Buğra İpek Mustafa Berk Özköroğlu Mehmet Soyarslan Bucaspor 1928 Buğra Akçağün Şerif Doğan Aybars Gök Umut Hepdemirgül Muzaffer Buğra Hotur Ali Emir Pervanlar Hasancan Yıldız Bursaspor Emrehan Gedikli Enes Kaya Sefa Narin Fethiyespor Furkan Ceylan Nurettin Çakır Ramazan Çevik Serdarcan Eralp Ahmet Mert Koşar Miraç Göktürk Özel Mehmet Kaan Türkmen GMG Kastamonuspor Ali Altınöz Yavuz Aygün Mert Çalışkan Deniz Çörtlen Gökmen Özince Arda Özkan Erdem Reis Lütfi Bartu Topril Umut Uzun Ahmet Yazar Kırklarelispor Rüzgar Derici Cemil Devrim Poyraz Gelen Erdoğan Kaya Ayberk Kaygısız Yiğit Can Korkmaz Erkam Kömür Metehan Mertöz Berkay Sizer Güzide Gebze Spor Kulübü Halil Çiçek Alpay Koçaklı Mustafa Hüseyin Seyhan Anıl Emre Yılmaz Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü Fatih Aktay Oğulcan Başol İsmail Hakkı Doğan Rıdvan Dönmez Mehmet Kalkan Hasan Kaya Onur Behiç Özalgan Kaan Yüksel İskenderunspor A.Ş. Efe Geçili Hüseyin İçlek Erdem Can Polat Karacabey Belediye Spor A.Ş. Yusuf Ziya Gümüş Tayyip Mevlüt Kaya Doğanay Kılıç Furkan Metin Kadir Turhan Karaman Futbol Kulübü Cem Aktaş Cihat Aktaş Doğukan İnci Furkan Koyuncu Sinan Aykan Özkan Ertuğrul Şenlikoğlu İlke Tankul Onur Tekin Sabrican Vural Harun Yerlikaya 12 Bingöl Spor Melih Alcu Berkay Arı Berkcan Aytaç Miraç Bolluk Muhammed Burak Çelik Mehmet Çetin Umut Dilek Batuhan Kara Mahsum Kartal Yiğit Köse Faruk Öcal Halil İbrahim Sevinç Muhammet Can Tuncer Ruhi Yıldız Emirhan Zaman 1926 Bulancakspor Hasan Ali Adıgüzel Arda Akgül Hamit Bayraktar Serhat Emirler Ataberk Gök Yunus Emre Kobya Nurettin Küçükdeniz Soner Özdemir 52 Orduspor FK Mehmet Ablay Yılmaz Basravi Hasan Ekici Egeberk Gabel İsmail Güner Eray Kotan Mustafa Köroğlu Yunus Emre Köse Enes Nalbantoğlu Yusuf Mert Tunç Enes Yetim Afyonspor Kulübü Çağdaş Arslan Emre Dayan Batuhan Günsel Hüseyin Şahin Ağrı 1970 Spor Kulübü Yusuf Akdeniz Yusuf İslam Atay Emir Aydın Vedat Böyükgül Tayfun Çulha Üzeyir Kaya Muhammet Furkan Kılıç Ömer Ok Hivan Özkurt Emre Özsarı Emircan Sönmez Hüseyin Aybars Tüfekçi Ertuğrul Usta Kerem Yaşa Emre Yaşar Emirhan Alperen Yılmaz Sedat Yılmaz Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü Abdulkadir Akyüz Samet Aydın Muhammet Ali Babuşcu İsmail Çarkacı Alper Demir Uğurcan İkikardeş Eyüp Oskan Ali Berke Timurcioğlu Hasan Yurtseven Altay Caner Baycan Onur Efe İsa Toygar Ekinci Ali Kızılkuyu Ulaş Hasan Özçelik Oktay Özdede Ozan Evrim Özenç Murat Uluç Amasyaspor FK Mehmet Albayrak Yusuf Bozkurt Enver Arda Cırıkcı Ömer Faruk Ermeç Kerem Hayta Halitcan Hiçin Halil İbrahim Efe Kazan Arda Keser Cenk Kuşku Muhammed Sarıkaya İsmail Türkoğlu Artvin Hopaspor Burak Aydın Durmuş Can Efe Çakmak Ömer Ali Danışmaz Emirhan Demir Gökberk Efe Alperen Gündoğdu Muhammet Mert Karaca Halil Karataş Ertuğrul Kıraç Devrim Deniz Kutanis Çayan Poshoroğlu Ercan Şirin Oğuzhan Yeşilyurt Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü Yusuf Aklan Kadir Bakırtaş Recep Bali Burak Başkaya Emirhan Korkmaz İshak Kurt Burak Özduman Atakan Yılmaz Ayvalıkgücü Belediyespor Ali Ali Abdülkadir Çelik Adnan Demir Polat Güren Baha Kısacık Ufuk Özcan Murat Şevik Yavuz Selim Taşer Kaan Ün Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş. Seymen Salih Adalı Muhammed Baltacı Yılmaz Coşkunçay Berkay Çakır Yasin Davuș Berat Değirmenci Ali Erkin Metehan Görel Yunus Emre Kefeli Ahmet Keleş Nihat Koç Alperen Köroğlu Tolga Yakut Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. Alper Aşkın Arda Bilmez Fatih Demirlek Arda Kırgıl Emircan Koku Dursun Batuhan Kuru Emirhan Ünlü Metin Yüksel Bulvarspor Ali Kabahasanoğlu Erkin Kocakahya Yavuz Abbas Kurt Enes Ersoy Öztürk Yağız Çağrı Samancı Bursa Nilüfer Futbol A.Ş. Yusuf Atasoy Rıfat Bayhan Mert Ilıman İsmail Korkmaz Güney Sağır Furkan Sakı Enes Sancar Şahin Bursa Yıldırım Spor Kulübü Burak Büyükkaya Ebu Sıddık Çelik Mehmet Can Gülerer Ali Mert Işık Efe Karaoğlu Erdal Kaya Hakan Öztürk Sadık Susmaz Ahmet Yavili Çorlu Spor 1947 Hüseyin Ayan Anıl Batın Aydın Adar Aygür Alperen Doğan Ogün Er Enes Eren Burak Karapınar Emre Sarıkaya Erkan Süer Volkan Uluğ Sinan Baki Usluer Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü Burak Aktan Talha Aydemir Arda Furkan Cirit Cihangir Çağlıyan Mehmet Deveci Mikail Efe Kartal Alihan Vural Mehmet Berke Yanmaz Diyarbekir Spor A.Ş. Mahsum Arslan Emircan Ataş Burak Bozbey Selman Çiftkanatlı Furkan Demir Emre Demiroğlu Atakan Gündüz Muhammed Samed Karakoç Umutcan Kırboğa Yusuf Mutlu Süleyman Okçu Ali Fırat Okur Mehmetcan Orhan Altan Polat İlker Sayan Berkay Sezer Doğukan Taş Mustafa Emre Yalçınkaya Düzce Cam Düzcespor Ahmet Enes Akkan Alperen Arslan Mehmet Aygün Emircan Bayraktar Ufuk Birdal Yusuf Enes Coşkun Gökdeniz Köse Enescan Özdemir Eray Pazar Emir Uzun Emre Yıldırım Edirnespor Cevatcan Ekİnci Can Alp Fidanoğlu Ahmet Yağız Gençtürk Görkem Can Güner Sezer Kahraman Furkan Kara Deniz Kodal Ahmet Efe Şimşek Ömer Faruk Yaylacı Efe Yüceer Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü Mustafa Aköz Alihan Bel Denizhan Berber Musa Bulut Yusuf Ali Çakır Efe Mustafa Çiftçiman Abbas Demir Muhammed Emin Ergin Efehan Kaptan Orhan Kurşun Emirhan Tavukçu Hasan Türkyılmaz Güney Yılmaz Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Tuğay Adamcıl Burak Efe Arslan Ethem Balcı Ziyahan Erbaşı Güney Gençel İsmail Karakaş Eren Kaya Ali Kılıç Mehmet Tosun Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. Mustafa Acar Rıdvan Coşkun Muzaffer Cem Kablan Abdullah Kaan Karaca Mehmet Turan Karamahmut Fatih Mankır Anıl Özçelik Abdullah Şahin Muhammet Enes Şebelek Cihan Şentürk Burak Temir Eskişehirspor Kulübü Arda Okumuş Hasan Şen Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor Salih Akçay Azad Baran Barış Baran Hasan Çavdar Serhat Değer Murat Elkatmış Taşkın Kartal Halil İbrahim Kaya Nimet Kayaalp Ahmet Eren Özcelep Ali Kemal Özkan Atakan Şahintürk Bayduhan Taşova Sarp Tenim İlyas Ural Etimesgut Spor Kulübü Batuhan Recep Atay Can Efe Bozacı Orkun Ahmet Dedeoğlu Murat Doksal Alişan Durmuş Tugay Gündem Tunahan Güngör İbrahim Baran Kayıkçı İbrahim Koca Ali Özdemir Hacı Ramazan Özkanlı Berat Şehirli Furkan Tütüncü Fatsa Belediyespor Said Can Açıkalın Berkehan Biçer Murat Can Bölükbaşı Berkay İrşad Göç Emre Köroğlu Ahmet Memiş Kaan Onaran Ahmet Can Özer Bertu Alican Özyürek Ömer Can Şahin Ulaş Şimşek Ömer Tuğ Galata Spor Kulübü Davut Aslan Muhammed Burak Hatipoğlu Umut Karataş Sercan Kaya Yıldıray Koçal Alperen Özşahin Hasan Hüseyin Öztürk Mustafa Yiğit Turgut Berkay Ünlü Giresunspor Arda Cebeci Barış Gün Mehmet Keskin Kasım Alperen Köşker Furkan Kütük Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor Yakup Alkan Ahmet Kutay Çakır Fethi Fındık Okan Gültang İlyas Kahraman Hamit Kargın Mert Özmen Mert Tekin Yakup Uzunel İnegöl Kafkas Spor Kulübü Furkan Aktan Kürşat Babamoğlu Hasan Bekil Batu Boğa Berkay Caymaz Emirhan Emir Tahsin Hacımustafaoğlu Fikret Sevilgen Soner Şebay Fatih Taşdelen Oğuzhan Yıldırım İnkılap Futbol Spor Kulübü Aziz Eren Balaban Mert Efe Batmaz Mustafa Arda Bayındır Ahmet Mert Kara İsmail Ozan Karabudak Fırat Küçükgülmez Deniz Pala İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Anıl Arıcıoğlu Batuhan Bayer Halil İbrahim Keleş Erhan Şentürk Yusuf Talga Arda Yılman Kahramanmaraş Spor A.Ş. Emir Arslan Harun Batuhan Ceyhan Bedirhan Çetin Talha Enes Dege Hüseyin Fıstıkcı Ahmet Hasan Göcen Muhammet Kavalcı Erhan Kaynar Metehan Ünal Karabük İdmanyurdu Spor Berkay Akdeniz Yunus Emre Alagöz Melih Ataş Arda Belen Ebubekir Demirkıran Mehmet Durgut Umut Can Kanber Tolga Köksal Yusuf Kurt Göksu Mutlu Alper Süren Muhammed Emin Temel Eray Uysal Mustafa Yorulmaz Karaköprü Belediye Spor Doğukan Ateş Yakup Emre Bakkal İbrahim Başer Deniz Cebeci Görkem İbrahim Demirel Ali Alperen Erdoğan Fatih Gök Musa Gürel Abdullah Berk Karadağ Muhammed Emin Yavaş Karşıyaka Mücahit Aslan Hıdır Aytekin Harun Kaya Muharrem Tunay Meral Erhan Öztürk Yasin Uzunoğlu Erol Zöngür Kdz. Ereğli Belediye Spor Serhat Çam Mert Efe Çölbeyi Recep Tayyip Ensar Danışmaz Oğuzhan Dertli Çağan Kayra Erciyas Ender Gör Cömert Kandemir Kemal Kaan Kılıç Kadir Mert Örentepe Ahmed Fırat Seven Abidin Uslu Kaan Yıldırım Kestel Çilek Spor Kulübü Taha Ahmet Balsu Atalay Gürel Taylan Özgün Eren Arda Şan Serhan Üresin Mehmet Yağmur Kırıkkale FK Spor Kulübü Cihan Aydın Yiğit Canguru Adem Ercan Orçun Erten Çağlar Özel Muhammed Enes Salik Buğra Şahiner Yakal Taylan Yavuz Selim Yalçınkaya Kilis 1984 A.Ş. İsa Baltacı Tanju Çolak Eren Evin Halil Gözel Onur Paksoy Burak Kaan Sezgin Muhammed Eren Türkmen Fatih Yılmaz Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. Kaan Atakan Atakan Aybastı Bora Çuha Haktan Kaya Demir Hakan Erçelik Burak Gürler Baran Işık Mehmet Can Kocabaş Kıvanç Koral Mehmet Küçükdurmuş Emre Oymak Mert Öztürk Recep Pekgöz Önder Selimoğlu Kütahyaspor Okan Ağrap Berk Akgönül Ali Akkuş Mustafa Çeçenoğlu Emir Can Çelik Anıl Kerem Dönmez Burak Evren Eren Kaya Muhammet Özkan Anıl Efe Sara Kağan Topçu Enes Yiğit Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü Mücahit Çakır Mert Göze Mehmet Kaan Gündüz Yakup Anıl Karadağ Fatih Karadirek Doğukan Kaya Muhammed Öztürk Berkay Emre Sarisu Umut Taniş Osman Tukul MD Grup Osmaniyespor Halil İbrahim Canyurt Berkecan Çevik Recep Çoban Hüseyin Elma Nevzat Gezer Yusuf Emir İpek Çağrı Kablan Sinan Kaya Utku Öztürk Rıdvan Şahin Efe Uluağ Halil Yiğit Yitmez Nazilli Spor A.Ş. Yusuf Mert Yıldırım Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor Kuban Altunbudak Yasin Yiğit Berber Celal Emir Dede Ali Sinan Gayla Ahmet Gülay Tayfun Kırca Furkan Yardım Niğde Belediyesi Spor Halil Can Cemali Abdullah Berkay Ekmekçi Kerem Ersin Tayfun İkiz Süleyman Kasap Muhammed Emir Özbilen Ahmet Yalçın Öztürk Barış Şen Eyüp Can Temiz Oğuzhan Şahin Uşak Spor A.Ş. Yağız Akkuş Efecan Barlık Yusufhan Çalık Ercan Çifci Can Kargın Yunus Emre Korkmaz Muhammed Fatih Kunat Ayhan Taşlı Ahmet Buğrahan Tuncay Can Türk Orduspor 1967 A.Ş. Onur Güney Oğulcan İnanç Arda Köksal Ömer Alper Tatlısu Mümin Uyar Pazarspor Burak Avşar Onur Civelek Yiğit Emre Çalışkan Abdurrahman Emek Gökdeniz Karahan Bekir Mustafa Meral Yasin Polat İlhan Topatar Ege Vatansever Polatlı 1926 Spor Kulübü Buğra Aksoy Emin Metehan Ataşsalar Muhammed Halit Birçerpanlı Mevlüt Emir Gürlek Furkan Kara Baran Keleş Tufan Kelleci Hamza Kılıç Arda Şimşek Eren Taştan Batuhan Yılmaz Mehmet Anıl Yörük Sebat Gençlik Spor Ertuğrul Bağ Zekerıya Berk Bulut Yasin Dülger Yiğit Efe Güney Rahmi Can Mutlu Harun Özcan Berat Can Sebat Veysel Sönmezsoy Bican Tibukoğlu Emir Yazıcı Silifke Belediye Spor İslam Aydın Mehmet Aytemiz Halil Bağcı Emrehan Özçelik Okan Toprak Vedat Yeşilkaya Mehmet Sacit Yolcu Silivrispor Mertcan Akkaya Ahmet Emin Aksakal Atakan Aksoy Mehmet Aydın Necati Bilgiç Emre Demir Efe Baran Kara Yasin Kargı Bartu Kırtaş Barış Korkmaz Onat Kutay Kurt Emir Hakan Patan Ege Baran Sahillioğlu Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor Halit Emre Acun Arif Cılak Fehmi Eren Çakmakçı Mustafa Ethem Erboğa Oğuzhan Eskiköy İsmail Can Fidan Berkay Kumlu Mustafa Sarigözoğlu Yunus Emre Şentürk Hüseyin Yıldız Söke 1970 Spor Kulübü İbrahim Bağcı Ali Arda Bulut Ahmet Taha Dağbaşı Tunahan Demir Rüştü Hanlı Ramazan Övüç Çınar Çağda Sesli Ali Emre Ustaalioğlu Suvermez Kapadokya Spor Muhammed Avvuran Mert Tibet Aydoğdu Bora Barlas Rahman Can Güneri Emre Karataş Bedirhan Kolkoparan Metin Polat Batuhan Nihat Ulutaş Mustafa Yerli Tire 2021 Futbol Kulübü Atakan Akbulut Ege Batur Doğukan Çınar Anıl Doyuran Mert Korkmaz Sıraç Tüfekçi Emin Can Uysal Bertuğ Uz Serkan Yeşilyurt Musa Yüksel Tokat Belediye Spor Kulübü Hazar Daşcı Yusuf Delen Tahir Derge Mustafa Doğru Berk Kal Abdullah Özçelik Enes Savucu Muhammed Anıl Solak Özgür Sürer Fatih Üge Yalova FK 77 Spor Kulübü Murat Akça Eren Akdemir Onur Arı Behlül Aydın Baran Çetin İbrahim Yılmaz Çiçek Miraç Fatih Değirmenci Ali Emir Kılıç Metehan Mustafa Mollaoğlu Ergün Nazlı Hakan Olkan Murat Şenel Efe Teci̇mer İzzet Topatar Muhammed Hasan Yıldırım Sezai Yıldız Yozgat Belediyesi Bozok Spor Nevzat Bilen Eren Büyükkaya Necmican Cebeci Mücahit Çıra Korkmazcan Dernek Emre Fırtına Metin Emre Karaal Abdullah Kaygısız Caner Koca Mehmet Eren Torun Emre Tosun Ahmet Uzun Muhammed Mustafa Yıldırım Nurullah Yıldırım Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. Yusuf Emre Alyaprak Umut Kerem Ayar Fırat Aymaç Efe Binici Enes Fidayeo Muhammed Rıdvan Özdemir Enes Tayfun Gökdeniz Tekin Miraç Furkan Türközü DİĞER Kulüpsüz Can Talat Tanrıöver Vefa Spor Kulübü Özgür Özata Cumayeri Belediyespor Hasan Eren Özer Uzunköprüspor Kulübü Mert Aydın Çankırı Futbol Spor Kulübü Osman Kerem Akyol 1966 Edremitspor Arda Kumru Arsin Belediye Spor Kulübü Mahmut Emin Kabul TKİ Tavşanlı Linyitspor Osman Erol Ünye 1957 Spor Berk Şamdanlı