Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından evine geldi

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.
Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de görülen Libya davasında, Sarkozy’nin “pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı” suçlarından beraatine, ancak “suç örgütü kurmak” suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti. Fransa'da 21 Ekim'de cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.