Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?

Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor... Türkiye Futbol Federasyonu, 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Beşiktaş'tan ise Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal da bahis oynayan futbolcular arasında yer aldı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, bu isimlerden 8'i için tutuklama kararı çıktı. 11 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararı çıkan 8 isim arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, gazeteci Umut Eken ve hakem Erkan Arslan, Yakup Yapıcı, Nevzat Okat, Ahmet Kıvan Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman da yer aldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

1024 futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından HT Spor'a konuşan Avukat Mustafa Zafer, futbolcuların yeşil sahalara girememesi durumuyla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Avukat Mustafa Zafer konu hakkında şu detayları verdi:

Şimdi verilen karar doğrudan aslında müsabaka sonuçlarını etkileme ciyetiyle verildiği için bundan sonraki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kurullarında çok hareketli günler yaşanacak. Çünkü burada bu tedbirli verilen bu sevk kararlarından sonra aslında futbolcuların bu söz konusu yargılanmaları esnasında herhangi bir şekilde bir daha yeşil sahalara girmemeleri, girememeleri gibi bir şey hukuki durumla karşı karşıya kalacaklar. Bundan sonraki durumda aslında hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bu bahis soruşturması federasyonunun yapmış olduğu tahkim yargılamasıyla uyumlu, birbirlerini destekleyecek iki farklı soruşturma demiştik. Bir tanesi idari yönden, disiplin yönünden yapılacak soruşturma. Diğeri de adli yönden suçun araştırıldığı soruşturmalar diye söylemiştik ki bugün az önce Sulh Ceza Hakimlikleri'nin vermiş olduğu birtakım tutuklama ve adli kontrol taleplerinin hemen arkasından bugün disipline sevk kararlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmesi her iki soruşturmanın da birbiriyle uyumlu bir şekilde devam ettiğini ve özellikle bu soruşturmadaki en önemli halka olan futbolculara konunun nasıl temas ettiğini de bir yönüyle bize gösteriyor. Bundan sonraki süreçte bu futbol disiplin talimatına aykırı davrananlar en baştan beri söylediğimiz ve ifade ettiğimiz herhangi bir şekilde bir futbolcunun FIFA'nın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde bir futbolcunun herhangi bir şekilde bahisle muhatap olmaması gerekirken, bu bahisin içinde ve işte çok defa bazı futbolcular tarafından bunun oynanmış olduğunu tespiti sonrasındaki bu disiplin kararları çok önemli. Bundan sonraki süreçte biz Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararlılıkla özellikle az önce yapılan disipline sevk kararlarında 1024 futbolcunun, özellikle Süper Lig'deki 27 futbolcu hakkında başlatılacak olan bu disiplinler sonrasındaki yapılacak olan tahkikatlar ve verilecek kararlar tabii ki de emsal niteliğinde. Çünkü bu Türk futbolunun temizlenmesi adına Türkiye futbolunda belki de ilk defa bu kadar adeta neşterin vurulduğu, net bir şekilde bu kadar bahisle mücadelede ki bunun ilerleyen safhalarında bunun yasa dışı bahislerle de bir yerlerde çakıştığını görürsek şaşırmayacağız. Çünkü şöyle de bir iddia var. Özellikle yasa dışı bahisin Türkiye'deki aslında futbol ailesinin öznesi olan kişiler tarafından yurt dışındaki birtakım iltisaklı olan kişilerle beraber bu maçlara yönelik birtakım aksiyonlar alındığı, dolayısıyla buradan ciddi anlamda haksız gelirler elde edilirken aynı zamanda hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatlarına aykırı davranıldığını, tabii burada en önemlisi FIFA'nın talimatlarına aykırı davranıldığını, tabii ki ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda ve sair kanunlarda özellikle sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 11. maddesinde şike ve şikeye teşvike ilişkin olan düzenlemeye adeta bir muhalif karar verildiği ve bu organizasyonların yapıldığı noktasında ciddi bilgiler var. Dolayısıyla bu soruşturma hem Futbol Federasyonu tarafında hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında halka halka büyüyerek gidecek ve belki çok yakın bir zaman sonra Cumhuriyet Savcılığının başlatmış olacağı ek ilave soruşturmalarda biz birtakım futbolcuları adliye koridorlarında menajerleriyle beraber görebiliriz. Burası çok önemli.

"YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ÜYELİKLERİ BULUNMUŞ"

Birkaç gün önce gözaltına alınan ve bugün hakkında tutuklama kararı verilen bazı kişilerin cep telefonlarında, yasa dışı bahis sitelerine üyelikler bulunduğu ve aynı zamanda başka futbol ailesindeki birileriyle iltisaklı olduğu kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.

MADDE NE DİYOR?

Söz konusu 1024 oyuncu, futbol disiplin talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi.

Bu talimatname, futbolcuların herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak şans oyunları oynamasını yasaklıyor.

Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen bu isimler, karar çıkana kadar hiçbir müsabakada oynayamayacak.

Bu futbolcular süreç sonunda 3 aydan 1 yıla kadar men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Cezalar, futbolcuların oynadığı bahis yoğunluğuna göre belirlenecek.

Az sayıda bahis oynayan isimlerin 3 ay, düzenli ve yüksek miktarda bahis yapan isimlerin ise daha yüksek ceza alması söz konusu.

SIRA TEKNİK DİREKTÖR, BAŞKANLAR VE MENAJERLERDE

HT Spor'da konuşan gazeteci Tahir Kum, bahis operasyonunu bir sonraki ayağının teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerler olduğunu dile getirdi.

Gazeteci Tahir Kum şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonraki ayakta, teknik adamlar, kulüp başkanı ve menajerlerle ilgili TFF aynı şekilde açıklama yapacak ve sevkler gerçekleştirilecek.

Yönetici ve başkanlarla ilgili sayı az olabilir. TFF başkanı çağrı yaptı, "Kendiniz incelemeyi yapın. Aranızda bahis oynayan varsa istifa etsin." dedi. Bugün alt liglerde, 30 kişilik yönetim kurulunun yarısı bahis oynayan takımlar var. İstifa ederlerse isimleri çıkmayacak. Etmezlerse isimlerini göreceğiz.

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığı aktarıldı.

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği de vurgulandı.

SÜPER LİG OYUNCULARI

Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası

ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

MURAT ÖZKAYA'YLA BİRLİKTE 7 İSİM TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

GALATASARAY: BUGÜN DE ADALETİN YANINDAYIZ

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturmasında yer almasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, iki sarı-kırmızılı oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Galatasaray Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur. Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır."

EREN ELMALI VE METEHAN BALTACI AÇIKLAMA PAYLAŞTI

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı, formasını giydiği hiçbir takımın maçına "bahis" oynamadığını belirtti.

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklama yayımlayan Metehan Baltacı, şu ifadeleri kullandı:

"Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim. Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim. Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır. Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum. Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Özellikle belirtmek isterim ki bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum."

"5 YIL ÖNCE OYNADIM"

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı ise yaklaşık 5 yıl önce kendi takımı dışında yapılan bir bahis işlemi nedeniyle adının bu soruşturmada yer aldığını belirtti.

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklama yayımlayan 25 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu dosyada adımın yer almasının nedeni yaklaşık 5 yıl önce kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım. Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."

ERSİN VE NECİP AÇIKLAMA YAYIMLADI

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Ersin Destanoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonunun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek, hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

"Futbol kariyerim boyunca bahisle en ufak bir bağım, ilgim ya da ilişkim olmadı. Bugün ismimin böyle bir iddiayla anılması, hem yıllardır verdiğim emeğe hem de Beşiktaş formasıyla temsil ettiğim değerlere büyük bir haksızlıktır. Yarın adliyeye giderek bu asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Gerçeğin ortaya çıkması ve emeğimin lekelenmemesi için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim. Beşiktaş camiasının ve tüm futbolseverlerin içi rahat olsun; vicdanım da geçmişim de tertemizdir."

Necip Uysal ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcuları Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun masum olduğuna inanıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturmasının dikkatle takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin, evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

2 VE 3. LİG'LERE ARA VERİLDİ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'den 282 ve Nesine 3. Lig'den 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi. Bu kararla birlikte Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in sezon planlaması da değişti. ZORBAY KÜÇÜK İLE İLGİLİ İDARİ TEDBİR KALDIRILDI Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakem içerisinde yer alan Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesi kararını aldı. REKLAM Alınan bu kararla Zorbay Küçük, görev verilmesi halinde liglerde maç yönetebilecek. Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı! Haberi Görüntüle OPERASYON SÜRECİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. FATİH SARAÇ SERBEST BIRAKILMIŞTI Operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç'ın da aralarında bulunduğu, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen gözaltına alınmıştı. REKLAM Şüphelilerden Fatih Saraç ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı için hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen Umut Eken de Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan, hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada da gözaltı kararı verilen Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu belirtilmişti. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti. Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "6222 sayılı Kanun"da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilmişti. Yine futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Mehmet Fatih Saraç hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen Umut Eken hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.